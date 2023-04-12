Несмотря на заявления. Китай снова проводит военные тренировки возле Тайваня

Армия Китая продолжает проводить маневры и тренировки вблизи Тайваня. Однако накануне Пекин объявил о завершении военных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Китая.

"Несколько эсминцев и фрегатов, участвовавших в Joint Sword, во вторник провели тренировку в водах вокруг Тайваня для усовершенствования командных навыков офицеров и проверки эффективности оружия", - говорится в сообщении.

По заявлениям Китая, фрегат типа 054A CNS Xuzhou с управляемыми ракетами у восточного побережья Тайваня провел тренировку по перехвату ракет и атаки на вражеские суда. Экипаж эсминца 052C CNS Xi'an отработал выполнение противокорабельных задач в другом районе.

Другая часть Военно-морских сил Китая тренировалась обеспечивать противовоздушную оборону. В тренировках участвовали боевые корабли и вспомогательные суда.

Напомним, Китай начал "боевое патрулирование" на фоне визита президента Тайваня в США, а по возвращении развернул военные учения.

В Минобороны Китая заявили, что завершили учения вокруг острова 10 апреля, а военные отработали окружение Тайваня и тренировались наносить удары.

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, готовится к войне, проводя подобные учения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.