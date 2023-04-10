Китай завершив військові навчання навколо Тайваню та назвав підсумки

Сьогодні, 10 квітня, Китай завершив проведення військових навчань навколо Тайваню, які тривали три дні. Солдати КНР відпрацьовували блокаду острова.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявило китайське військове командування.

У КНР стверджують, що "успішно завершили" військові навчання та перевірили можливість підрозділів діяти в умовах бойових дій. За словами військових, вони готові "рішуче придушувати будь-які форми сепаратизму та іноземного втручання".

При цьому державне телебачення Китаю розповіло, що під час тренувань бойові кораблі на чолі з авіаносцем "Шаньдун" та винищувачі, у тому числі H-6, здатні нести ядерну зброю, відпрацьовували "спільні дії щодо встановлення всебічної блокади острова".

У Міноборони Тайваню зазначили, що сьогодні вранці за місцевим часом навколо острова зафіксували 11 китайських бойових кораблів та 59 літаків. 39 з них порушили так звану серединну лінію між КНР та невизнаною державою.