Китай організував "бойове патрулювання" у відповідь на візит президента Тайваню в США

У п’ятницю, 31 березня, дев’ять китайських літаків вийшли на "бойове патрулювання" і перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Це відбулося після того, як Китай пригрозив наслідками, якщо президент Тайваню Цай Інвень зустрінеться зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Китайські літаки перетнули точки на на півночі, в центрі і на півдні від серединної лінії протоки, яка є неофіційною буферною зоною між країнами. У відповідь на це Тайвань застосував власні літаки та кораблі, використавши їх для моніторингу ситуації.

Міноборони острова дотримувалось принципу "не загострювати конфлікт і не викликати суперечки". Також Тайвань засудив "ірраціональні дії" Китаю.

Зазначається, що Цай прибула до США, зробивши там "транзитну зупинку" на шляху до країн Центральної Америки. Очікується, що на зворотному шляху до Тайбея вона має зустрітись з Маккарті у Лос-Анджелесі.

Китай вважає такі дії "посиленням підтримки Тайваню з боку США" і пригрозив "невизначеними наслідками".