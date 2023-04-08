Китай заявив, що під час навчань відпрацьовує оточення Тайваню

Збройні сили Китаю сьогодні, 8 квітня, розпочали військові навчання навколо Тайваню. Вони відпрацьовували оточення острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони КНР.

"Сьогоднішні навчання спрямовані на перевірку можливості захоплення контролю над морем, повітрям та інформацією за підтримки об'єднаної бойової системи. Оперативні групи одночасно організують патрулювання навколо острова для формування позицій повного оточення та стримування острова", - йдеться у повідомленні відомства.

Фото: навчання Китаю навколо Тайваню (mod.gov.cn)

У Міноборони зазначили, що під час тренувань застосовували низку есмінців та фрегатів, які виконували патрулювання у водах навколо Тайваню, де вони займали вигідні позиції для ведення бою.

При цьому у повітря підняли десятки винищувачів J-16 і J-10C для тренування підтримки панування в повітрі.