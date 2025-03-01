Попри сварку з Зеленським. США не відмовляться від спроб припинити війну, - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа не відмовиться від спроб закінчити війну в Україні. Але після сварки між лідерами у Білому домі, ймовірно, прямих контактів з Володимиром Зеленським уникатимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, радник адміністрації Трампа сказав, що занадто багато було вкладено в спроби досягти угоди про припинення війни, щоб зараз від неї відмовитися. За словами співрозмовника, замість цього США, ймовірно, різко посилять тиск на Україну та уникатимуть прямих контактів з Зеленським.

Аналітики припускають, що суперечка президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа "може призвести до наслідків". Ймовірно, це може бути аудит американської допомоги, наданої Україні до цього часу, або подібні дії, хоча це не обов'язково виключає будь-які переговори.

Втім, у команді Трампа також є і більш радикальні погляди. Ще один співрозмовник Bloomberg, близький до адміністрації Трампа, заявив, що нібито президентство Джо Байдена "розпестило очікування" Зеленського, що американський народ продовжуватиме фінансувати війну.

Видання додає, що Європа колективно намагатиметься "зібрати уламки" після суперечки в Овальному кабінеті. Один європейський чиновник сказав Bloomberg, що "Трамп вирішив продати Україну". Кілька інших європейських чиновників назвали провал в Овальному кабінеті засідкою.