Несмотря на ссору с Зеленским. США не откажутся от попыток прекратить войну, - Bloomberg
Администрация президента США Дональда Трампа не откажется от попыток закончить войну в Украине. Но после ссоры между лидерами в Белом доме, вероятно, прямых контактов с Владимиром Зеленским будут избегать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает издание, советник администрации Трампа сказал, что слишком много было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы сейчас от него отказаться. По словам собеседника, вместо этого США, вероятно, резко усилят давление на Украину и будут избегать прямых контактов с Зеленским.
Аналитики предполагают, что спор президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа "может привести к последствиям". Вероятно, это может быть аудит американской помощи, предоставленной Украине, или подобные действия, хотя это не обязательно исключает любые переговоры.
Впрочем, в команде Трампа также есть и более радикальные взгляды. Еще один собеседник Bloomberg, близкий к администрации Трампа, заявил, что якобы президентство Джо Байдена "избаловало ожидания" Зеленского, что американский народ будет продолжать финансировать войну.
Издание добавляет, что Европа коллективно будет пытаться "собрать обломки" после спора в Овальном кабинете. Один европейский чиновник сказал Bloomberg, что "Трамп решил продать Украину". Несколько других европейских чиновников назвали провал в Овальном кабинете засадой.
Конфликт Зеленского и Трампа
Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. В Белом доме он встретился с президентом Дональдом Трампом.
Во время общения между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка относительно войны и якобы "неблагодарности" Украины.
После ссоры Трамп собрался с советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома. Также не было подписано соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым.
После ссоры президентов западные СМИ начали сообщать, что США якобы могут прекратить помощь Украине. По данным NYT, у Трампа якобы рассматривают возможность прекращения основной и непрямой поддержки.
Подробнее о встрече Зеленского и Трампа - в материале РБК-Украина.
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