Від розвідданих до пілотів. Трамп може припинити всю підтримку України, - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити надання всієї допомоги Україні. Йдеться, зокрема, і про непряму підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, у п'ятницю, 28 лютого, представник адміністрації Трампа заявив, що вся американська допомога Україні - включно з останніми постачаннями боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Джо Байдена, - може бути скасована найближчим часом.

Також після суперечки президентів США та України в Овальному кабінеті представник адміністрації Трампа заявив, що президент США може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України.

Така допомога включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою на американській базі в Німеччині.

NYT вказує, що згідно з даними Кільського інституту, європейські країни виділили 138 млрд доларів на військові дії України в порівнянні зі 119 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги від США.

Також видання додає, що на момент зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа минуло 50 днів з того часу, як Пентагон оголосив про надання Україні останнього пакета озброєнь. З моменту інавгурації Трампа не було оголошено жодного пакета.

Нагадаємо, після суперечки Зеленського та Трампа у Білому домі видання The Washington Post з посиланням на представника адміністрації Трампа повідомило, що США можуть розглядати можливість зупинити військову допомогу Україні, але CNN вказує, що таких ризиків немає.