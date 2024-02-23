Попри санкції. Росія закуповує деталі для танків Т-72 в Японії і на Тайвані, - Nikkei

Російський виробник зброї закуповує компоненти в Японії і на Тайвані для виробництва танків. Для цього використовується компанія в Китаї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.
За даними видання, людина, пов'язана з урядом Білорусії, відкрила компанію в Китаї після лютого 2022 року, а російський виробник зброї продовжив імпортувати деталі через Китай.
"Інформація показує, що санкції, спрямовані проти російської військової промисловості, не працюють ефективно через торгівлю через третю країну", - пише видання.
Йдеться про компанію Shenzhen 5G High-Tech Innovation у китайській провінції Гуандун. Вона почала закуповувати прецизійні деталі для двигунів, датчиків та іншого обладнання, необхідного для виробництва танків та іншої зброї.
До числа деталей, придбаних Shenzhen 5G, входять деталі, виготовлені японськими Metrol та Oriental Motor. Передбачається, що Shenzhen 5G закупив запасні частини в інших китайських компаній.
Далі компанія відправила деталі білоруському виробнику озброєння SALEO і ТОВ "Лабораторія адитивних технологій". Усі ці структури перебувають під контролем режиму Олександра Лукашенка.
У травні 2023 року деталі датчиків, вироблені Metrol, були експортовані в SALEO за ціною 16 035 юанів (2228 доларів) за одиницю.
Збройові підприємства Білорусі та Росії виробляють ключові компоненти для танків, використовуючи прецизійні прилади, які закуповують в Азії компанії SALEO.
Їх відправляють російському виробнику танків "Уралвагонзаводу" для виробництва Т-72, Т-90 та інших основних російських танків.
Також необхідні компоненти закуповували у тайванської компанії Attoptic. Платежі не вдавалося здійснити через санкції США, тому товар відправили до Грузії.
Компанія Metrol повідомила виданню, що ніколи не укладала прямих угод з Shenzhen 5G. Вона заявила, що попросить клієнтів не перепродавати її датчики Shenzhen 5G і може припинити їх постачання, якщо вони відмовляться співпрацювати.
Oriental Motor також повідомила Nikkei, що не бере участі в прямих угодах з Shenzhen 5G, і заявила, що ретельно дотримується закону про експортний контроль.
Нещодавно влада США і Великої Британії повідомила, що компанію Shenzhen 5G використовували для обходу санкцій, щодо неї незабаром можуть бути введені обмеження.
"Але оскільки Росія напевно створить ще одну фіктивну компанію в третій країні, буде вкрай складно перекрити всі маршрути постачань високотехнологічних товарів, що перебувають під забороною", - йдеться в матеріалі.
Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.
Також Європейський союз у рамках 13-го пакета санкцій проти Росії ввів обмеження щодо низки губернаторів, "чиновників" на окупованих територіях і представників КНДР.
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