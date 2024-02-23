Несмотря на санкции. Россия закупает детали для танков Т-72 в Японии и на Тайване, - Nikkei

По данным издания, человек, связанный с правительством Белоруссии, открыл компанию в Китае после февраля 2022 года, а российский производитель оружия продолжил импортировать детали через Китай.

"Информация показывает, что санкции, направленные против российской военной промышленности, не работают эффективно из-за торговли через третью страну", - пишет издание.

Речь идет о компании Shenzhen 5G High-Tech Innovation в китайской провинции Гуандун. Она начала закупать прецизионные детали для двигателей, датчиков и другого оборудования, необходимого для производства танков и другого оружия.

Компоненты закупали через компанию в Беларуси

В число деталей, приобретенных Shenzhen 5G, входят детали, изготовленные японскими Metrol и Oriental Motor. Предполагается, что Shenzhen 5G закупил запасные части у других китайских компаний.

Далее компания отправила детали белорусскому производителю вооружения SALEO и ООО "Лаборатория аддитивных технологий". Все эти структуры находятся под контролем режима Александра Лукашенко.

В мае 2023 года детали датчиков, произведенные Metrol, были экспортированы в SALEO по цене 16 035 юаней (2228 долларов) за единицу.

Позже компоненты отправляют в РФ

Оружейные предприятия Беларуси и России производят ключевые компоненты для танков, используя прецизионные приборы, которые закупают в Азии компании SALEO.

Их отправляют российскому производителю танков "Уралвагонзаводу" для производства Т-72, Т-90 и других основных российских танков.

Также необходимые компоненты закупали у тайваньской компании Attoptic. Платежи не удавалось осуществить из-за санкций США, поэтому товар отправили в Грузию.

Реакция компаний в Японии

Компания Metrol сообщила изданию, что никогда не заключала прямых сделок с Shenzhen 5G. Она заявила, что попросит клиентов не перепродавать ее датчики Shenzhen 5G и может прекратить их поставки, если они откажутся сотрудничать.

Oriental Motor также сообщила Nikkei, что не участвует в прямых сделках с Shenzhen 5G, и заявила, что тщательно соблюдает закон об экспортном контроле.

РФ может продолжить обходить санкции

Недавно власти США и Великобритании сообщили, что компанию Shenzhen 5G использовали для обхода санкций, в отношении нее вскоре могут быть введены ограничения.

"Но поскольку Россия наверняка создаст еще одну фиктивную компанию в третьей стране, будет крайне сложно перекрыть все маршруты поставок высокотехнологичных товаров, находящихся под запретом", - говорится в материале.

Ужесточение санкций против России

Соединенные Штаты Америки сегодня, 23 февраля, ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.

Также Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения по ряду губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.