Попри рішення суду: Пентагон переводить сотні військових до Портленду

Розгортання військ у Портленді

У вересні в місті Портленд (штат Орегон) почалися масові акції протесту через жорстку політику адміністрації Трампа та Імміграційної та митної поліції (ICE) стосовно іммігрантів з інших країн, що перебувають у США.

27 вересня президент наказав ввести до Портленду війська для протистояння "внутрішнім терористам". Зокрема, на його думку, такими є представники ліворадикального руху Antifa. Один із його учасників нещодавно скоїв убивство правого активіста Чарлі Кірка.

2 жовтня Трамп констатував неспроможність правоохоронців забезпечити порядок у Портленді, він назвав її "беззаконним хаосом" і розпорядився перевести кількасот солдатів Нацгвардії для захисту в місті федеральних будівель.

5 жовтня суд тимчасово заборонив Трампу розгортати військовослужбовців Нацгвардії Орегону в Портленді. Федеральний суддя не знайшов доказів, які що нещодавні протести вимагають такого кроку.

Зазначимо, що оголошення про переведення 200 військових Нацгвардії пролунало вже після цього рішення федерального суду.