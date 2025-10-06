ua en ru
Вопреки решению суда: Пентагон переводит сотни военных в Портленд

США, Понедельник 06 октября 2025 05:28
Вопреки решению суда: Пентагон переводит сотни военных в Портленд Иллюстративное фото: военнослужащие США (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Сотни федеральных служащих Нацгвардии Калифорнии переводят из района Лос-Анджелеса в Портленд для реализации планов, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил, что по указанию президента около 200 федеральных служащих Национальной гвардии Калифорнии переводятся со службы в районе Большого Лос-Анджелеса в Портленд, штат Орегон.

"Их задачей станет поддержка Службы иммиграции и таможенного контроля США и других федеральных сотрудников, выполняющих официальные обязанности, в частности по обеспечению соблюдения федерального законодательства, а также для защиты федеральной собственности", - говорится в заявлении.

Развертывание войск в Портленде

В сентябре в городе Портленд (штат Орегон) начались массовые акции протеста из-за жесткой политики администрации Трампа и Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в отношении иммигрантов из других стран, находящихся в США.

27 сентября президент приказал ввести в Портленд войска для противостояния "внутренним террористам". В частности, по его мнению, таковыми являются представители леворадикального движения Antifa. Один из его участников недавно совершил убийство правого активиста Чарли Кирка.

2 октября Трамп констатировал неспособность правоохранителей обеспечить порядок в Портленде, он назвал ее "беззаконным хаосом" и распорядился перевести несколько сотен солдат Нацгвардии для защиты в городе федеральных зданий.

5 октября суд временно запретил Трампу развертывать военнослужащих Нацгвардии Орегона в Портленде. Федеральный судья не нашел доказательств, что недавние протесты требуют такого шага.

Отметим, что объявление о переводе 200 военных Нацгвардии прозвучало уже после этого решения федерального суда.

