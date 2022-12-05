Попри погрози РФ. Україна з початку війни експортувала 32,2 млн тонн агропродукції

Уряд повідомив, що за 9 місяців війни, попри будь-які перепони з боку російських агресорів, Україна експортувала агропродукції на 32,2 млн тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства аграрної політики і продовольства України.
Як засвідчує пресслужба міністерства, лідером експорту агропродукції стала кукурудза - 12,3 млн тонн. На другому місці за обсягом поставок пшениця, якої експортовано майже 7 млн тонн, на третьому - олія та ріпак, яких було експортовано по 2,8 млн тонн кожного.
Серед інших агрокультур - насіння соняшнику (2,4 млн тонн), шроти (1,9 млн тонн), ячмінь (1,5 млн тонн), соєві боби (1,3 млн тонн) та соєва олія (168 тисяч тонн).
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів збільшив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. З державного бюджету додатково виділяється 124 млн гривень на зерно для голодуючих країн Африки. Крім того, Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу на 900 млн гривень.
Наприкінці листопада ми писали, що "шляхами солідарності" експорт українського зерна через Польщу зріс на 50%.
Нагадаємо, у травні Єврокомісія презентувала комплекс заходів, які мають допомогти Україні експортувати 20 млн тонн зерна.
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