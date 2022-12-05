UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Попри погрози РФ. Україна з початку війни експортувала 32,2 млн тонн агропродукції

Фото: Україна продовжує експортувати агропродукцію, попри будь-які складнощі воєнного часу (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Уряд повідомив, що за 9 місяців війни, попри будь-які перепони з боку російських агресорів, Україна експортувала агропродукції на 32,2 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Як засвідчує пресслужба міністерства, лідером експорту агропродукції стала кукурудза - 12,3 млн тонн. На другому місці за обсягом поставок пшениця, якої експортовано майже 7 млн тонн, на третьому - олія та ріпак, яких було експортовано по 2,8 млн тонн кожного.

Серед інших агрокультур - насіння соняшнику (2,4 млн тонн), шроти (1,9 млн тонн), ячмінь (1,5 млн тонн), соєві боби (1,3 млн тонн) та соєва олія (168 тисяч тонн).

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів збільшив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. З державного бюджету додатково виділяється 124 млн гривень на зерно для голодуючих країн Африки. Крім того, Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу на 900 млн гривень.

Наприкінці листопада ми писали, що "шляхами солідарності" експорт українського зерна через Польщу зріс на 50%.

Нагадаємо, у травні Єврокомісія презентувала комплекс заходів, які мають допомогти Україні експортувати 20 млн тонн зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News