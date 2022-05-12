ЕС поможет Украине экспортировать 20 млн тонн зерна
Еврокомиссия презентовала комплекс мер, которые помогут Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию. План действий по созданию "Путей солидарности" также должен обеспечить Украине возможность импортировать необходимые ей товары - от гуманитарной помощи до кормов для животных и удобрений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.
Как отмечается в сообщении, в результате вторжения России в Украину и блокады ею украинских портов, украинское зерно и другие сельскохозяйственные товары уже не могут быть доставлены по назначению. Такая ситуация грозит глобальной продовольственной безопасности, поэтому срочно необходимо создать альтернативные логистические маршруты с использованием всех видов транспорта.
Комиссар по вопросам транспорта Адина Велян сказала: "20 миллионов тонн зерна должны покинуть Украину менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС. Это колоссальный вызов, поэтому необходимо скоординировать и оптимизировать логистические цепи, установить новые маршруты и избегать, насколько это возможно, задержек".
Несмотря на экстренные усилия ЕС и его стран-членов, направленные на облегчение пересечения границы между Украиной и ЕС, тысячи вагонов и грузовиков с украинской стороны ждут на таможенное оформление.
В среднем текущее время ожидания для вагонов составляет 16 суток, а на некоторых границах - до 30 суток. Много готового к экспорту зерна все еще хранится и задерживается в украинских силосах.
Для устранения этих препятствий и создания Путей солидарности" Еврокомиссия совместно со странами-членами, будет работать в краткосрочной перспективе над следующими приоритетными мероприятиями:
Дополнительный грузовой подвижной состав, суда и грузовые автомобили
Еврокомиссия призывает участников рынка ЕС срочно предоставить дополнительные транспортные средства. Для того, чтобы согласовать спрос и предложение и установить соответствующие контакты, Комиссия создаст логистическую платформу для согласования запросов и попросит страны-члены установить специальные контактные пункты для "Путей солидарности" (по принципу "единого окна").
Пропускная способность транспортных сетей и перегрузочных терминалов
Украинские экспортные поставки сельскохозяйственной продукции должны быть приоритетными, а руководство инфраструктуры должно выделить для этого экспорта промежутки в графиках железнодорожных перевозок.
Таможенные операции и другие проверки
Комиссия призывает национальные органы власти применять максимальную гибкость и обеспечить надлежащий персонал для ускорения процедур в пунктах пересечения границы.
Хранение товаров на территории ЕС
Комиссия оценит имеющиеся возможности для хранения в ЕС и будет координировать свои действия со странами-членами, чтобы помочь им обеспечить больше мощностей для временного хранения украинского экспорта.
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