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"Шляхи солідарності": експорт українського зерна через Польщу зріс на 50%

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Україна, Середа 30 листопада 2022 12:43
"Шляхи солідарності": експорт українського зерна через Польщу зріс на 50% Фото: Експорт українського зерна через Польщу виріс на 50% (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Щомісяця через Польщу перевозиться близько 450 тисяч тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж у середині року, заявив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"У рамках так званих "шляхів солідарності" наразі через територію Польщі перевозиться близько 452 тис. тонн зерна, що більш ніж на 50% більше, ніж у середині року", - сказав Адамчик.

За його словами, порівняно з жовтнем минулого року зростання перевезень зерна за аналогічний період 2022 року є більш ніж у 16 разів.

Україна є одним із провідних світових експортерів зерна та олійних культур, і блокада її портів Росією після вторгнення Москви до країни у лютому змусила шукати альтернативні маршрути.

Після майже шестимісячної блокади три українські порти на Чорному морі були розблоковані з 1 серпня в рамках угоди між Москвою та Києвом за посередництва ООН та Туреччини.

Але російська підтримка угоди в останні тижні коливалася настільки, що Москва тимчасово вийшла з нього наприкінці жовтня, що викликало питання про довгострокове майбутнє угоди, яка була продовжена на 120 днів у середині листопада.

Нагадаємо, у травні Єврокомісія презентувала комплекс заходів, які мають допомогти Україні експортувати 20 млн тонн зерна. План дій щодо створення "Шляхів солідарності" також мав забезпечити Україні можливість імпортувати необхідні товари.

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