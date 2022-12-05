Несмотря на угрозы РФ. Украина с начала войны экспортировала 32,2 млн тонн агропродукции

Правительство сообщило, что за 9 месяцев войны, несмотря на любые преграды со стороны российских агрессоров, Украина экспортировала агропродукции на 32,2 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как свидетельствует пресс-служба министерства, лидером экспорта агропродукции стала кукуруза - 12,3 млн тонн. На втором месте по объему поставок пшеница, которой экспортировано почти 7 млн тонн, на третьем - масло и рапс, которых было экспортировано по 2,8 млн тонн каждого. Среди других агрокультур - семена подсолнечника (2,4 млн тонн), шроты (1,9 млн тонн), ячмень (1,5 млн тонн), соевые бобы (1,3 млн тонн) и соевое масло (168 тысяч тонн).