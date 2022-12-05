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Несмотря на угрозы РФ. Украина с начала войны экспортировала 32,2 млн тонн агропродукции

Фото: Украина продолжает экспортировать агропродукцию, несмотря на любые сложности военного времени (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Правительство сообщило, что за 9 месяцев войны, несмотря на любые преграды со стороны российских агрессоров, Украина экспортировала агропродукции на 32,2 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как свидетельствует пресс-служба министерства, лидером экспорта агропродукции стала кукуруза - 12,3 млн тонн. На втором месте по объему поставок пшеница, которой экспортировано почти 7 млн тонн, на третьем - масло и рапс, которых было экспортировано по 2,8 млн тонн каждого.

Среди других агрокультур - семена подсолнечника (2,4 млн тонн), шроты (1,9 млн тонн), ячмень (1,5 млн тонн), соевые бобы (1,3 млн тонн) и соевое масло (168 тысяч тонн).

Недавно РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров увеличил гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Из государственного бюджета дополнительно выделяется 124 млн гривен на зерно для голодающих стран Африки. Кроме того, Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу на 900 млн гривен.

В конце ноября мы писали, что "путями солидарности" экспорт украинского зерна через Польшу вырос на 50%.

Напомним, в мае Еврокомиссия презентовала комплекс мер, которые должны помочь Украине экспортировать 20 млн тонн зерна.

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