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Україна збільшить допомогу зерном для голодуючих країн Африки

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 12:23
Україна збільшить допомогу зерном для голодуючих країн Африки Фото: Україна надішле зерно для Ефіопії та Сомалі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів збільшив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. З державного бюджету додатково виділяється 124 млн гривень на зерно для голодуючих країн Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 30 листопада 2022 р. № 1076-р.

Крім того, Мінфін в межах загального обсягу бюджетних призначень проведе перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків за програмою "Обслуговування державного боргу" на 224 млн гривень та збільшить видатки за програмою "Резервний фонд" на 224 млн гривень.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Цим країнам надішлють 50 тисяч тонн пшениці на суму 420 млн гривень.

Крім того, Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу на 900 млн гривень.

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