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Трамп "відкрив" Ормуз, але є три причини, чому це не сталось, - BBC

05:46 17.06.2026 Ср
3 хв
Скільки суден все ще скупчились в Ормузькій протоці й не можуть йти далі?
aimg Пилип Бойко
Трамп "відкрив" Ормуз, але є три причини, чому це не сталось, - BBC Фото: нафтовий танкер (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп оголосив про відкриття Ормузької протоки, проте морський трафік досі залишається паралізованим. Понад 580 суден очікують у Перській затоці, побоюючись нових обстрілів з боку Ірану, і це не єдина причина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Президент США анонсував "негайне відкриття" стратегічного водного шляху у неділю. Проте цифри свідчать про інше. Аналіз даних MarineTraffic показує: протокою пройшли лише сім суден.

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У Перській затоці зараз перебувають понад 250 танкерів та 330 вантажних кораблів. Близько 75% нафтових танкерів стоять нерухомо. Вони скупчилися поблизу терміналів Саудівської Аравії, Іраку та ОАЕ.

Експерти виділяють три критичні перешкоди для відновлення навігації.

Безпека та захист

Капітани не поспішають ризикувати. Тегеран заблокував протоку наприкінці лютого після ударів Ізраїлю та США. Відтоді іранські сили відкривали вогонь по кожному кораблю, який намагався пройти без дозволу.

"З огляду на нинішній стан справ, щоб пройти Ормузькою протокою, знадобився б надзвичайно сміливий капітан", - заявив Мартін Келлі з компанії EOS Risk Group.

Ситуацію ускладнює плутанина з американською блокадою. Трамп спершу оголосив про її зняття, але потім заявив, що вона діятиме до офіційного підписання угоди. Військові кораблі США досі перебувають на своїх позиціях. Судновласники чекають п'ятниці, сподіваючись на стабільність.

Загроза мінування

Іран замінував значні ділянки протоки й офіційно погрожував використовувати плавучі міни у разі нападу на його узбережжя. Тепер ці об’єкти стали головним болем для міжнародної спільноти.

Процес очищення буде надто повільним. За оцінками фахівців, розмінування може тривати від 30 днів до пів року.

Велика Британія та Франція вже відправили свої військові кораблі для допомоги в операції. Британське судно RFA Lyme Bay, оснащене системами пошуку мін, уже помітили поблизу Кіпру. Тральникам доведеться рухатися на швидкості лише 4-6 кілометрів на годину, щоб дослідити дно.

Плата за прохід та збори

Ормузька протока завжди була вільним природним шляхом. Проте Іран хоче змінити правила гри. Тегеран створив "Управління Перської затоки" і планує видавати дозволи на прохід.

Іранське агентство Fars повідомляє про можливе введення "плати за послуги". США та їхні союзники категорично відкидають ці претензії. Трамп наполягає на безплатному проході.

"Хто це забезпечує? Як це буде забезпечено? Як стягуватимуться збори? Що думають з цього приводу інші країни Перської затоки?", - ставить питання аналітик Навін Дас.

Експерти резюмують: політична угода може відкрити протоку швидко, але комерційне судноплавство повертатиметься до норми поступово. Ризики занадто високі, а страховики не хочуть брати на себе відповідальність за потенційні втрати.

Що відбувається з цінами на нафтовому ринку

Попри затор в Ормузі світові ціни на нафту оптимістично почали знижуватись. Ф’ючерси на нафту марки Brent упали в ціні на 4,08 долара, або 4,7%, до 83,25 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 4,35 долара, або 5,1% та коштувала 80,53 долара.

А українські експерти вже дали прогноз щодо цін на АЗС на літо-осінь 2026 року. Прогнози експертів сходяться в одному: повернення до цін лютого 2026 року в червні чи найближчому майбутньому не відбудеться.

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Сполучені Штати Америки НАФТА Іран Ормузька протока
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