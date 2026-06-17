Несмотря на "мир" между США и Ираном, цены на топливо могут не снизиться, - Politico

Предварительное мирное соглашение между США и Ираном вызвало резкое падение цен на энергоносители и рост фондовых рынков. Однако эксперты предупреждают, что миллионы баррелей нефти не появятся в Европе мгновенно из-за разрушенной инфраструктуры и логистических проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Рынок мгновенно отреагировал на заявление Трампа о мире - цены на нефть и газ упали до самого низкого уровня с начала марта. Стоимость эталонной марки Brent опустилась ниже 80 евро за баррель. Это сразу почувствовали европейские и украинские заправки.

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Однако радоваться пока рано, говорят эксперты. Исследовательская компания Kpler отмечает, что из-за конфликта мировой рынок ежедневно недополучает 12 миллионов баррелей нефти. Даже при идеальном сценарии к концу августа этот дефицит сократится лишь до 2,6 миллиона баррелей в день. Полное возобновление поставок из Ирака и Кувейта ожидают не раньше декабря.

Эксперты настроены скептически. Главный экономист Oxford Economics Дэниел Крал подчеркивает, что падение цен пока ограничено.

"Мы еще далеко не выбрались из кризиса", - сказал он.

Одной из главных проблем остается физическая безопасность танкеров. После февральских атак Иран заминировал огромные участки Ормузского пролива. На разминирование уйдет время.

Специалисты говорят, что очистка вод может занять от нескольких недель до полугода. Пока море не станет безопасным, страховые компании будут держать премии на высоком уровне. Это автоматически закладывается в итоговую цену ресурса.

"В этом отношении сегодняшняя реакция рынка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой", - отметил Карстен Бжеский из банка ING.

По его мнению, оптимизм основан лишь на том, что это первое соглашение, которое Тегеран официально подтвердил после многочисленных заявлений Дональда Трампа.

Возможные пошлины сдерживают нефть

Компания Kpler провела опрос среди владельцев танкеров. Результаты неутешительны:

Большинство судовладельцев не хотят заходить в пролив, если появятся новые пошлины.

Сейчас в заливе застряли 118 загруженных танкеров.

Их выход будет разовой акцией, а не постоянным потоком.

Темпы восстановления трафика будут вдвое ниже довоенных.

А как обстоят дела с ценами на газ?

Даже если нефть будет поступать стабильно, с природным газом ситуация сложнее. Европа вступает в жесткую конкуренцию с Азией за сжиженный газ (LNG).

Причины конкуренции:

Поврежденная инфраструктура, ремонт которой займет годы.

Необходимость для ЕС срочно пополнить запасы к зиме.

Погодное явление Эль-Ниньо, которое заставит Азию покупать больше газа для охлаждения домов летом.

Возвращение Китая на рынок в качестве активного покупателя для пополнения собственных резервов.

Это означает, что цены на газ могут быстро отыграть падение. Эксперты прогнозируют, что любое потепление или промышленный рост в Азии заставит Европу переплачивать, чтобы перехватить грузы. Мирное соглашение снимает угрозу ударов, но не устраняет глобальный дефицит энергии, подводится итог в материале.