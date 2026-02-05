Попит зріс у 7 разів: які професії в Україні масово переходять на гнучкий графік

Запит на дистанційну роботу та гнучкий графік в Україні стрімко зростає. Наприкінці 2025 року кількість відгуків на вакансії з гнучким графіком збільшилася на 13% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Найпомітніше зросла зацікавленість у вакансіях із гнучким графіком у сфері торгівлі. Так, на посаду менеджера по роботі з клієнтами кількість відгуків у грудні 2025 року була майже у 7 разів більшою, ніж роком раніше.
Також значне зростання попиту зафіксували на посади:
Крім того, на 91% зріс попит на вакансії з гнучким графіком у категорії "Початок кар’єри", де зазвичай розміщують пропозиції для студентів та кандидатів без досвіду.
Роботодавці поступово адаптуються до нових очікувань кандидатів. Загальна кількість вакансій із гнучким графіком у грудні 2025 року зросла на 9% у річному вимірі.
Найчастіше такий формат роботи пропонують на посади водія, продавця, вантажника, касира, прибиральника, різноробочого та кухаря. Активно зростає кількість "гнучких" пропозицій і для менеджерів по роботі з клієнтами - таких вакансій стало у 4 рази більше.
Помітне збільшення кількості оголошень також зафіксували для:
У готельно-ресторанному бізнесі гнучкий графік дедалі частіше пропонують баристам, барменам, кухарям та офіціантам, а в логістиці - водіям і вантажникам.
Найбільшу кількість оголошень із гнучким графіком та відгуків на них наприкінці 2025 року фіксували у великих містах. Лідером залишається Київ, далі йдуть Одеса та Львів. Менші, але стабільні показники - у Дніпрі та Харкові.
Аналітики зазначають, що тренд на гнучкий графік і дистанційну роботу, ймовірно, лише посилюватиметься у 2026 році, особливо в сервісних та робітничих професіях.
РБК-Україна раніше розповідало про зростання середньої зарплати в Україні. У грудні 2025 року вона перевищила 30,9 тис. гривень і зросла майже на 14% за місяць. Найвищі доходи зафіксували в Києві та Луганській області, найнижчі - у низці центральних і західних регіонів.
