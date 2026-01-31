ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Робота в Україні: де платять десятки тисяч гривень, а хто змушений виживати на мінімум

Субота 31 січня 2026 08:00
UA EN RU
Робота в Україні: де платять десятки тисяч гривень, а хто змушений виживати на мінімум Де найвищі та найнижчі зарплати в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Середня зарплата в Україні за грудень 2025 року склала 30 926 грн, що на 13,8% більше, ніж у листопаді. Найвищий рівень оплати фіксують у столичному регіоні та Луганській області.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державну службу статистики у Facebook.

Де найвищі зарплати, а де - найнижчі

Найвищі зарплати фіксують:

  • Київ - 48 449 грн
  • Луганська обл. - 45 160 грн
  • Київська обл. - 31 200 грн

Найнижчі зарплати залишаються в регіонах центральної та західної України:

  • Кіровоградська обл. - 22 110 грн
  • Чернівецька обл. - 22 450 грн
  • Чернігівська обл. - 22 752 грн

На зображенні може бути: текст «СЕРЕДНЯ ЗАРОБТНА ПЛАТА ШТАТНИХ ПРАЦИВНИКИВ 国・ грудень 2025 30 926 грн +13,8% в.дносно листопада 2025 За видами економ.чной дияльност: 74981 74 981 грн Найвища 三 Ιнформация та телекомун.кацй 17 766 грн T Д.яльн.сь у творчос., мистецтва та розваг найнижча Статистична йнформац.я Середня заробина nnara штатних працвник.в за економичной за ar грудень 2025p." Держстат Данй важливй»Середня заробітна плата штатних працівників (інфографіка ДССУ)

За видами економічної діяльності найбільше платять у сфері інформації та телекомунікацій - 74 981 грн, а найменше - у творчості, мистецтві та розвагах - 17 766 грн.

Станом на 1 січня 2026 року заборгованість із виплати зарплат в Україні становила 3,6 млрд грн.

Детальні дані про оплату праці по регіонах та сферах доступні на сайті Держстату.

На зображенні може бути: текст «СЕРЕДНЬООБЛКОВА КАЛЬКСТЬ ШТАТНИХ ПРАЦИВНИКОВ грудень 2025 5 362,7 тис. Об 0,0% видносно листопада 2025 За видами економ.чной д.ялнос: い 000000 1 1216,6 тис. Промисловисть +0,1% 977,8 тис. OCBiTa -0,1% 677,7 тиС. +0,5% Оптова та роздрибна торгивля; ремонт автотранспортних засоб.в i мотоцикл.в Статистична информация "Середньбоблкова кίлькисть штатних працвник.в за економичной дляльностй за грудень Держстат Данй важливй»Середньо облікова кількість штатних працівників в Україні (інфографіка ДССУ)

Читайте також про те, що Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсій. За грудень 2025-го цей показник становить 24 292,88 гривні, водночас середня зарплата за весь 2025-й склала 20 653,55 гривні.

Держбюджет на 2026 рік передбачає, що мінімальна зарплата в Україні зросте з 8 000 до 8 647 гривень. Окрім того, з 1 січня 2026 року оплата праці педагогів у школах зросте на 30%. Перші підвищені виплати вчителі отримають вже цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Робота в Україні
Новини
Трампа "засвітили" серед файлів Епштейна: що випливло з секретних документів
Трампа "засвітили" серед файлів Епштейна: що випливло з секретних документів
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві