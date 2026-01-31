Робота в Україні: де платять десятки тисяч гривень, а хто змушений виживати на мінімум

Середня зарплата в Україні за грудень 2025 року склала 30 926 грн, що на 13,8% більше, ніж у листопаді. Найвищий рівень оплати фіксують у столичному регіоні та Луганській області.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державну службу статистики у Facebook .

Детальні дані про оплату праці по регіонах та сферах доступні на сайті Держстату.

За видами економічної діяльності найбільше платять у сфері інформації та телекомунікацій - 74 981 грн, а найменше - у творчості, мистецтві та розвагах - 17 766 грн.

Читайте також про те, що Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсій. За грудень 2025-го цей показник становить 24 292,88 гривні, водночас середня зарплата за весь 2025-й склала 20 653,55 гривні.

Держбюджет на 2026 рік передбачає, що мінімальна зарплата в Україні зросте з 8 000 до 8 647 гривень. Окрім того, з 1 січня 2026 року оплата праці педагогів у школах зросте на 30%. Перші підвищені виплати вчителі отримають вже цього тижня.