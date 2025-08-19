ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Робота під загрозою: які спеціальності в Україні можуть зникнути до 2030 року

Вівторок 19 серпня 2025 13:03
UA EN RU
Робота під загрозою: які спеціальності в Україні можуть зникнути до 2030 року Фото: Робота продавцем (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Світова економіка стрімко змінюється, і технології поступово витісняють низку професій. В Україні до 2030 року під загрозою зникнення можуть опинитися спеціальності, які передбачають виконання рутинних завдань.

Про це РБК-Україна розповіли в Державній службі зайнятості (ДСЗ).

Хто у групі ризику

За даними відомства, найбільше можуть постраждати робітники, які виконують однотипні операції. Йдеться, зокрема, про:

  • продавців, касирів та контролерів - їх замінюють автоматизовані системи самообслуговування, онлайн-банкінг і банкомати;
  • операторів call-центрів - значну частину запитів клієнтів вже обробляють чат-боти зі штучним інтелектом;
  • операторів введення даних, секретарів та адміністративних асистентів - через автоматизацію документообігу та спеціалізоване ПЗ потреба в таких посадах зменшується;
  • поштових службовців, листонош і операторів поштових служб - їх витісняють електронна пошта та автоматизовані сервіси доставки;
  • бібліотекарів - через диджиталізацію та доступність електронних ресурсів.

Чому це відбувається

Основною причиною зникнення низки професій у ДСЗ називають стрімкий розвиток технологій та автоматизацію процесів. Замість фізичної присутності людини все частіше використовують програмне забезпечення або роботизовані рішення, що дозволяє скоротити витрати роботодавців.

У службі зазначають, що паралельно з цим з’являються й нові спеціальності, пов’язані з цифровими технологіями, аналізом даних, робототехнікою, кібербезпекою та штучним інтелектом.

Раніше РБК-Україна розповідало, що станом на 15 серпня 2025 року на "Єдиному порталі вакансій" доступно понад 240 тисяч пропозицій роботи. За даними Державної служби зайнятості, середня зарплата становить 25 тисяч гривень, а найбільші доходи пропонують висококваліфікованим спеціалістам. У ТОП-10 вакансій з найвищою оплатою - media buyer (понад 300 тис. гривень), інженер-програміст, військовослужбовці, директори та інженери БПЛА.

Також ми розповідали, які незвичні вакансії є в Україні. Роботодавці шукали, зокрема, стильмейкера, поліграфолога, флотатора, рецептурника та навіть наїзника. Подібні вакансії трапляються нечасто, адже потребують вузьких знань і спеціальних навичок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в Україні Професія
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"