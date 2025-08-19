Робота під загрозою: які спеціальності в Україні можуть зникнути до 2030 року

Світова економіка стрімко змінюється, і технології поступово витісняють низку професій. В Україні до 2030 року під загрозою зникнення можуть опинитися спеціальності, які передбачають виконання рутинних завдань.

Про це РБК-Україна розповіли в Державній службі зайнятості (ДСЗ).

Хто у групі ризику

За даними відомства, найбільше можуть постраждати робітники, які виконують однотипні операції. Йдеться, зокрема, про:

продавців, касирів та контролерів - їх замінюють автоматизовані системи самообслуговування, онлайн-банкінг і банкомати;

- їх замінюють автоматизовані системи самообслуговування, онлайн-банкінг і банкомати; операторів call-центрів - значну частину запитів клієнтів вже обробляють чат-боти зі штучним інтелектом;

- значну частину запитів клієнтів вже обробляють чат-боти зі штучним інтелектом; операторів введення даних, секретарів та адміністративних асистентів - через автоматизацію документообігу та спеціалізоване ПЗ потреба в таких посадах зменшується;

- через автоматизацію документообігу та спеціалізоване ПЗ потреба в таких посадах зменшується; поштових службовців, листонош і операторів поштових служб - їх витісняють електронна пошта та автоматизовані сервіси доставки;

- їх витісняють електронна пошта та автоматизовані сервіси доставки; бібліотекарів - через диджиталізацію та доступність електронних ресурсів.

Чому це відбувається

Основною причиною зникнення низки професій у ДСЗ називають стрімкий розвиток технологій та автоматизацію процесів. Замість фізичної присутності людини все частіше використовують програмне забезпечення або роботизовані рішення, що дозволяє скоротити витрати роботодавців.

У службі зазначають, що паралельно з цим з’являються й нові спеціальності, пов’язані з цифровими технологіями, аналізом даних, робототехнікою, кібербезпекою та штучним інтелектом.