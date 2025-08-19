Робота під загрозою: які спеціальності в Україні можуть зникнути до 2030 року
Світова економіка стрімко змінюється, і технології поступово витісняють низку професій. В Україні до 2030 року під загрозою зникнення можуть опинитися спеціальності, які передбачають виконання рутинних завдань.
Про це РБК-Україна розповіли в Державній службі зайнятості (ДСЗ).
Хто у групі ризику
За даними відомства, найбільше можуть постраждати робітники, які виконують однотипні операції. Йдеться, зокрема, про:
- продавців, касирів та контролерів - їх замінюють автоматизовані системи самообслуговування, онлайн-банкінг і банкомати;
- операторів call-центрів - значну частину запитів клієнтів вже обробляють чат-боти зі штучним інтелектом;
- операторів введення даних, секретарів та адміністративних асистентів - через автоматизацію документообігу та спеціалізоване ПЗ потреба в таких посадах зменшується;
- поштових службовців, листонош і операторів поштових служб - їх витісняють електронна пошта та автоматизовані сервіси доставки;
- бібліотекарів - через диджиталізацію та доступність електронних ресурсів.
Чому це відбувається
Основною причиною зникнення низки професій у ДСЗ називають стрімкий розвиток технологій та автоматизацію процесів. Замість фізичної присутності людини все частіше використовують програмне забезпечення або роботизовані рішення, що дозволяє скоротити витрати роботодавців.
У службі зазначають, що паралельно з цим з’являються й нові спеціальності, пов’язані з цифровими технологіями, аналізом даних, робототехнікою, кібербезпекою та штучним інтелектом.
Раніше РБК-Україна розповідало, що станом на 15 серпня 2025 року на "Єдиному порталі вакансій" доступно понад 240 тисяч пропозицій роботи. За даними Державної служби зайнятості, середня зарплата становить 25 тисяч гривень, а найбільші доходи пропонують висококваліфікованим спеціалістам. У ТОП-10 вакансій з найвищою оплатою - media buyer (понад 300 тис. гривень), інженер-програміст, військовослужбовці, директори та інженери БПЛА.
Також ми розповідали, які незвичні вакансії є в Україні. Роботодавці шукали, зокрема, стильмейкера, поліграфолога, флотатора, рецептурника та навіть наїзника. Подібні вакансії трапляються нечасто, адже потребують вузьких знань і спеціальних навичок.