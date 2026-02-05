RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Спрос вырос в 7 раз: какие профессии в Украине массово переходят на гибкий график

Фото: Поварам стали чаще предлагать работу с гибким графиком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Запрос на дистанционную работу и гибкий график в Украине стремительно растет. В конце 2025 года количество откликов на вакансии с гибким графиком увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Читайте также: Работа под угрозой: какие специальности в Украине могут исчезнуть до 2030 года

В каких профессиях спрос вырос больше всего

Заметно выросла заинтересованность в вакансиях с гибким графиком в сфере торговли. Так, на должность менеджера по работе с клиентами количество откликов в декабре 2025 года было почти в 7 раз больше, чем годом ранее.

Также значительный рост спроса зафиксировали на должности:

  • помощника повара - в 5 раз больше откликов;
  • монтажника - на 169%;
  • каменщика - на 165%;
  • штукатура - на 129%;
  • плиточника - на 105%;
  • сборщика - на 97%;
  • электрика - на 42%.

Кроме того, на 91% вырос спрос на вакансии с гибким графиком в категории "Начало карьеры", где обычно размещают предложения для студентов и кандидатов без опыта.

Готовы ли работодатели идти навстречу

Работодатели постепенно адаптируются к новым ожиданиям кандидатов. Общее количество вакансий с гибким графиком в декабре 2025 года выросло на 9% в годовом измерении.

Чаще всего такой формат работы предлагают на должности водителя, продавца, грузчика, кассира, уборщика, разнорабочего и повара. Активно растет количество "гибких" предложений и для менеджеров по работе с клиентами - таких вакансий стало в 4 раза больше.

Заметное увеличение количества объявлений также зафиксировали для:

  • операторов колл-центра - на 156%;
  • упаковщиков - на 105%;
  • электриков - на 69%;
  • администраторов - на 42%;
  • разнорабочих в строительстве - на 37%.

В гостинично-ресторанном бизнесе гибкий график все чаще предлагают баристам, барменам, поварам и официантам, а в логистике - водителям и грузчикам.

В каких городах больше всего "гибких" вакансий

Наибольшее количество объявлений с гибким графиком и откликов на них в конце 2025 года фиксировали в крупных городах. Лидером остается Киев, далее следуют Одесса и Львов. Меньшие, но стабильные показатели - в Днепре и Харькове.

Аналитики отмечают, что тренд на гибкий график и дистанционную работу, вероятно, будет только усиливаться в 2026 году, особенно в сервисных и рабочих профессиях.

РБК-Украина ранее рассказывало о росте средней зарплаты в Украине. В декабре 2025 года она превысила 30,9 тыс. гривен и выросла почти на 14% за месяц. Самые высокие доходы зафиксировали в Киеве и Луганской области, самые низкие - в ряде центральных и западных регионов.

Читайте также наше большое интервью о трудоустройстве в Польше, актуальных вакансиях для украинцев и главных трендах рынка труда в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Работа в Украине