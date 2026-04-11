Попит вище пропозиції. Що чекати від курсу долара після Великодня та чи є дефіцит валюти в Україні

Наступного тижня ситуація на валютному ринку України обіцяє бути стабільною та прогнозованою. Попри те, що попит на валюту залишається вищим за пропозицію на 10-15%, Національний банк повністю контролює ринок через валютні інтервенції.

Чи чекати суттєвих змін на валютному ринку на тижні після Великодня у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Головне:

Загальна ситуація: Наступного тижня ринок залишатиметься стабільним; попит на міжбанку перевищуватиме пропозицію на 10-15%, проте НБУ коригуватиме курс інтервенціями.

Відсутність стрибків: Економіка адаптувалася до цін на пальне, період первинної реакції завершився, а сезонний попит на валюту навесні традиційно нижчий.

Готівковий ринок: Дефіциту валюти в банках та обмінниках немає, а різниця між готівковим та міжбанківським курсами складе лише 10–15 копійок.

Депозити: Рішення НБУ від 30 квітня може підвищити дохідність гривневих вкладів на 0,5-1 в.п. уже у травні.

Зовнішній вплив: Через нестабільність на Близькому Сході долар може зміцнитися у світі, що для України означатиме стабільний долар, але можливе здешевлення євро на 0,85-0,90 грн.

Прогноз на 13-19 квітня: Долар триматиметься поблизу 44 грн, євро - біля 51 грн. Готівкові коридори складуть 43,5-44,5 грн/долар та 50,5–52 грн/євро.

Курсові зміни: Щоденні коливання будуть мінімальними - від 10 до 30 копійок залежно від установи.

Лєсовий зазначає, що упродовж наступного тижня ситуація на валютному ринку України, ймовірно, залишатиметься доволі схожою на ту, що спостерігалася раніше.

"На міжбанківському ринку попит і надалі переважатиме пропозицію, однак цей розрив, за прогнозами, не виходитиме за межі прийнятного: очікується, що попит буде вищим за пропозицію в межах 10-15%. За таких умов визначальну роль і далі відіграватиме Національний банк, який уважно стежитиме за ринковою кон’юнктурою та коригуватиме курс через інтервенції", - пояснює він.

Чому не варто чекати різких стрибків?

За словами Лєсового, економіка вже адаптувалася до нових цін після подорожчання пального. Оскільки період первинної реакції завершився, вагомих підстав для нових хвиль курсових коливань наразі немає.

Крім того, навесні попит на валюту традиційно нижчий, а дефіциту готівки в банках та обмінниках не спостерігається.

Депозити стануть привабливішими

Експерт додав, що вже 30 квітня очікується рішення НБУ, яке може підвищити дохідність гривневих вкладів на 0,5-1 в.п. Це дасть можливість вкладникам не лише компенсувати інфляцію, а й отримати невеликий пасивний дохід у травні.

Вплив подій на Близькому Сході

Глобальна нестабільність залишається головним зовнішнім чинником. Якщо ситуація навколо Ірану загостриться, долар може зміцнитися у світі як "захисний актив". Для України це означатиме, що долар залишатиметься стабільним завдяки політиці НБУ, тоді як євро може суттєво здешевшати (теоретично на 0,85-0,90 грн).

Прогноз на 13-19 квітня

Прогноз курсу: долар утримуватиметься поблизу 44 грн, євро - біля 51 грн.

Готівкові "коридори": долар - 43,5-44,5 грн та євро - 50,5-52 грн.

Щоденні зміни: будуть мінімальними - до 10–20 копійок у банках та до 30 копійок в обмінниках.

Різниця між курсами: середня різниця між міжбанком та готівкою складе всього 10-15 копійок, що свідчить про відсутність ажіотажу.

Міжнародний ринок: базове співвідношення долар/євро очікується в межах 1,14-1,16.

