Спрос выше предложения. Что ждать от курса доллара после Пасхи и есть ли дефицит валюты в Украине

На следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины обещает быть стабильной и прогнозируемой. Несмотря на то, что спрос на валюту остается выше предложения на 10-15%, Национальный банк полностью контролирует рынок через валютные интервенции.

Ждать ли существенных изменений на валютном рынке на неделе после Пасхи в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Главное:

Лесовой отмечает, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке Украины, вероятно, будет оставаться довольно похожей на ту, что наблюдалась ранее.

"На межбанковском рынке спрос и в дальнейшем будет превышать предложение, однако этот разрыв, по прогнозам, не будет выходить за пределы приемлемого: ожидается, что спрос будет выше предложения в пределах 10-15%. При таких условиях определяющую роль и дальше будет играть Национальный банк, который будет внимательно следить за рыночной конъюнктурой и корректировать курс через интервенции", - объясняет он.

Почему не стоит ждать резких скачков?

По словам Лесового, экономика уже адаптировалась к новым ценам после подорожания топлива. Поскольку период первичной реакции завершился, веских оснований для новых волн курсовых колебаний пока нет.

Кроме того, весной спрос на валюту традиционно ниже, а дефицита наличных в банках и обменниках не наблюдается.

Депозиты станут более привлекательными

Эксперт добавил, что уже 30 апреля ожидается решение НБУ, которое может повысить доходность гривневых вкладов на 0,5-1 п.п. Это даст возможность вкладчикам не только компенсировать инфляцию, но и получить небольшой пассивный доход в мае.

Влияние событий на Ближнем Востоке

Глобальная нестабильность остается главным внешним фактором. Если ситуация вокруг Ирана обострится, доллар может укрепиться в мире как "защитный актив". Для Украины это будет означать, что доллар будет оставаться стабильным благодаря политике НБУ, тогда как евро может существенно подешеветь (теоретически на 0,85-0,90 грн).

Прогноз на 13-19 апреля

Прогноз курса: доллар будет удерживаться вблизи 44 грн, евро - около 51 грн.

Наличные "коридоры": доллар - 43,5-44,5 грн и евро - 50,5-52 грн.

Ежедневные изменения: будут минимальными - до 10-20 копеек в банках и до 30 копеек в обменниках.

Разница между курсами: средняя разница между межбанком и наличными составит всего 10-15 копеек, что свидетельствует об отсутствии ажиотажа.

Международный рынок: базовое соотношение доллар/евро ожидается в пределах 1,14-1,16.

Какие будут разницы между покупкой и продажей (спред)?