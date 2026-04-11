Спрос выше предложения. Что ждать от курса доллара после Пасхи и есть ли дефицит валюты в Украине

07:30 11.04.2026 Сб
3 мин
Превысит ли доллар 44 гривны?
Тарас Лесовой Эксперт
Спрос выше предложения. Что ждать от курса доллара после Пасхи и есть ли дефицит валюты в Украине

На следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины обещает быть стабильной и прогнозируемой. Несмотря на то, что спрос на валюту остается выше предложения на 10-15%, Национальный банк полностью контролирует рынок через валютные интервенции.

Ждать ли существенных изменений на валютном рынке на неделе после Пасхи в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Читайте также: Отменят ли топливный кэшбек с мая? В Минэкономики объяснили, что будет с выплатами

Главное:

  • Общая ситуация: На следующей неделе рынок будет оставаться стабильным; спрос на межбанке будет превышать предложение на 10-15%, однако НБУ будет корректировать курс интервенциями.
  • Отсутствие скачков: Экономика адаптировалась к ценам на топливо, период первичной реакции завершился, а сезонный спрос на валюту весной традиционно ниже.
  • Наличный рынок: Дефицита валюты в банках и обменниках нет, а разница между наличным и межбанковским курсами составит всего 10-15 копеек.
  • Депозиты: Решение НБУ от 30 апреля может повысить доходность гривневых вкладов на 0,5-1 п.п. уже в мае.
  • Внешнее влияние: Из-за нестабильности на Ближнем Востоке доллар может укрепиться в мире, что для Украины будет означать стабильный доллар, но возможно удешевление евро на 0,85-0,90 грн.
  • Прогноз на 13-19 апреля: Доллар будет держаться вблизи 44 грн, евро - около 51 грн. Наличные коридоры составят 43,5-44,5 грн/доллар и 50,5-52 грн/евро.
  • Курсовые изменения: Ежедневные колебания будут минимальными - от 10 до 30 копеек в зависимости от учреждения.

Лесовой отмечает, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке Украины, вероятно, будет оставаться довольно похожей на ту, что наблюдалась ранее.

"На межбанковском рынке спрос и в дальнейшем будет превышать предложение, однако этот разрыв, по прогнозам, не будет выходить за пределы приемлемого: ожидается, что спрос будет выше предложения в пределах 10-15%. При таких условиях определяющую роль и дальше будет играть Национальный банк, который будет внимательно следить за рыночной конъюнктурой и корректировать курс через интервенции", - объясняет он.

Почему не стоит ждать резких скачков?

По словам Лесового, экономика уже адаптировалась к новым ценам после подорожания топлива. Поскольку период первичной реакции завершился, веских оснований для новых волн курсовых колебаний пока нет.

Кроме того, весной спрос на валюту традиционно ниже, а дефицита наличных в банках и обменниках не наблюдается.

Депозиты станут более привлекательными

Эксперт добавил, что уже 30 апреля ожидается решение НБУ, которое может повысить доходность гривневых вкладов на 0,5-1 п.п. Это даст возможность вкладчикам не только компенсировать инфляцию, но и получить небольшой пассивный доход в мае.

Влияние событий на Ближнем Востоке

Глобальная нестабильность остается главным внешним фактором. Если ситуация вокруг Ирана обострится, доллар может укрепиться в мире как "защитный актив". Для Украины это будет означать, что доллар будет оставаться стабильным благодаря политике НБУ, тогда как евро может существенно подешеветь (теоретически на 0,85-0,90 грн).

Прогноз на 13-19 апреля

  • Прогноз курса: доллар будет удерживаться вблизи 44 грн, евро - около 51 грн.
  • Наличные "коридоры": доллар - 43,5-44,5 грн и евро - 50,5-52 грн.
  • Ежедневные изменения: будут минимальными - до 10-20 копеек в банках и до 30 копеек в обменниках.
  • Разница между курсами: средняя разница между межбанком и наличными составит всего 10-15 копеек, что свидетельствует об отсутствии ажиотажа.
  • Международный рынок: базовое соотношение доллар/евро ожидается в пределах 1,14-1,16.

Какие будут разницы между покупкой и продажей (спред)?

  • В банках: до 0,5-0,6 грн на долларе и до 0,8-1 грн на евро.
  • В обменниках: до 0,6-1 грн на долларе и до 1-1,3 грн на евро.
Читайте также: Пропасть в 7 гривен на литре: почему цены на АЗС разнятся и когда топливо начнет дешеветь

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

