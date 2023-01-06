Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік

Фото: генераторів в Україну у 2022 році завезли 770 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)

За 2022 рік в Україну імпортовано 669,4 тисяч генераторів. З них 643,8 тисяч генераторів були завезені підприємствами, громадянами - 25,5 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, найменше генераторів імпортували у березні: 4,6 тисяч, найбільше - у грудні: 309,4 тисячі. "На графіку можна побачити, як різко зростає попит з початку осені. Січень до грудня різниця у 52 рази", - зазначив депутат.