Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік
За 2022 рік в Україну імпортовано 669,4 тисяч генераторів. З них 643,8 тисяч генераторів були завезені підприємствами, громадянами - 25,5 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, найменше генераторів імпортували у березні: 4,6 тисяч, найбільше - у грудні: 309,4 тисячі.
"На графіку можна побачити, як різко зростає попит з початку осені. Січень до грудня різниця у 52 рази", - зазначив депутат.
Нагадаємо, в Україні 10 листопада, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.
Крім того, у грудні Верховна рада схвалила закони про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.