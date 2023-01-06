ua ru
Пт, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 06 січня 2023 12:00
Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік Фото: генераторів в Україну у 2022 році завезли 770 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За 2022 рік в Україну імпортовано 669,4 тисяч генераторів. З них 643,8 тисяч генераторів були завезені підприємствами, громадянами - 25,5 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, найменше генераторів імпортували у березні: 4,6 тисяч, найбільше - у грудні: 309,4 тисячі.

Попит на генератори зріс у 50 разів: скільки завезли в Україну за 2022 рік

"На графіку можна побачити, як різко зростає попит з початку осені. Січень до грудня різниця у 52 рази", - зазначив депутат.

Нагадаємо, в Україні 10 листопада, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

Крім того, у грудні Верховна рада схвалила закони про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла Верховна рада
NEWS
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет