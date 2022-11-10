Генератори, акумулятори і не тільки. Кабмін скасував ввізне мито для низки товарів
Фото: Кабмін скасував ввізне мито для низки товарів (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні в четвер, 10 жовтня, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
За його словами, згідно з постановою уряду, до списку товарів, що звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ, увійшли:
- електрогенераторні установки;
- трансформатори;
- обладнання та пристрої для фільтрації або очищення води;
- електричні акумулятори, включаючи сепаратори для них;
- електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних ланцюгах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз'єднувачі) для напруги понад 1000 В;
- електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних ланцюгах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі) для напруги не більше 1000 В;
- пульти, панелі, розподільні щити;
- ізолятори.
Нагадаємо, про рішення Кабміну скасувати ввізне мито та податок на додану вартість на генератори, обігрівачі та акумулятори стало відомо у вівторок, 8 листопада.
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