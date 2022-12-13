Рада дозволила імпорт генераторів та Starlink без мит та ПДВ

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти №8196/8197 про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram депутата ВР від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

За "енергетичні" закони проголосували 331 та 332 народні депутати відповідно. Серед головних нововведень законотворчих актів:

Раніше ми писали, що кабінет міністрів звільнив від імпортних мит та ПДВ комплектуючі для виробництва українських генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Також повідомлялося, що в середині листопада Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні 10 листопада набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

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