Рада дозволила імпорт генераторів та Starlink без мит та ПДВ
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти №8196/8197 про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram депутата ВР від фракції "Голос" Ярослава Железняка.
За "енергетичні" закони проголосували 331 та 332 народні депутати відповідно. Серед головних нововведень законотворчих актів:
- На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізосіб. Норма діятиме до травня 2023 року.
- Громадянам дозволили зберігати паливо без ліцензії до 2000 к. с. Про великі обсяги треба буде повідомити за декларативним принципом податкову.
- Скасували технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита, ця ж норма зачепить і ввезення обладнання для відновлення енергії.
Раніше ми писали, що кабінет міністрів звільнив від імпортних мит та ПДВ комплектуючі для виробництва українських генераторів та іншого енергетичного обладнання.
Також повідомлялося, що в середині листопада Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні 10 листопада набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.
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