ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада дозволила імпорт генераторів та Starlink без мит та ПДВ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 13 грудня 2022 15:27
Рада дозволила імпорт генераторів та Starlink без мит та ПДВ Фото: Рада схвалила імпорт генераторів та Starlink без мит та ПДВ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти №8196/8197 про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram депутата ВР від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

За "енергетичні" закони проголосували 331 та 332 народні депутати відповідно. Серед головних нововведень законотворчих актів:

  1. На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізосіб. Норма діятиме до травня 2023 року.
  2. Громадянам дозволили зберігати паливо без ліцензії до 2000 к. с. Про великі обсяги треба буде повідомити за декларативним принципом податкову.
  3. Скасували технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита, ця ж норма зачепить і ввезення обладнання для відновлення енергії.

Раніше ми писали, що кабінет міністрів звільнив від імпортних мит та ПДВ комплектуючі для виробництва українських генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Також повідомлялося, що в середині листопада Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує імпорт генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні 10 листопада набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Starlink генератор Верховна рада
NEWS
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу