Спрос на генераторы вырос в 50 раз: сколько завезли в Украину за 2022 год

За 2022 год в Украину импортировано 669,4 тысячи генераторов. Из них 643,8 тысячи генераторов были завезены предприятиями, гражданами - 25,5 тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, меньше всего генераторов импортировали в марте: 4,6 тысячи, больше всего - в декабре: 309,4 тысячи.

"На графике можно увидеть, как резко растет спрос с начала осени. Январь по декабрь разница в 52 раза", - отметил депутат.