Вперше в історії: квантовий комп'ютер успішно запрацював у космосі

Квантовий комп’ютер вперше запрацював у космосі - фізики з Віденського університету успішно виконали на орбіті квантові операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на препринт дослідження на сервері arXiv .

Вчені пояснили: сучасні супутники збирають величезні обсяги даних, проте не мають потужностей для їхньої локальної обробки.

Залежність від передачі сирої інформації на наземні станції створює вузькі місця через обмежену пропускну здатність каналів зв'язку.

Розміщення квантового процесора безпосередньо на супутнику дасть змогу обробляти масиви даних безпосередньо на орбіті.

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Подолання критичних перешкод під час місії

Створення квантового комп'ютера для космосу виявилося надскладним завданням, адже квантові кубіти дуже чутливі до найменших зовнішніх подразників.

Для захисту крихких компонентів від колосальних вібрацій під час старту ракети вчені зміцнили корпус титановими пластинами та зафіксували оптичні волокна епоксидною смолою.

У процесі випробувань на орбіті дослідники зіткнулися з низкою серйозних проблем, а саме:

З 6 силіконових лавинних фотодіодів, необхідних для фіксації фотонів, переліт пережили лише 3.

Якраве сонячне світло створювало сильний фоновий шум, тому вимірювання проводили у короткі 30-хвилинні інтервали, коли супутник заходив у тінь Землі.

Космічне випромінювання та протони з радіаційних поясів Ван Аллена поступово погіршували роботу фотодетекторів.

Клей для фіксації лазера частково деградував у вакуумі й забруднив оптику - через це потужність випромінювання впала з 20 мВт до 4 мВт.

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Історичний підтверджений результат

Попри всі ушкодження, команді під керівництвом Філіпа Вальтера вдалося зафіксувати квантову інтерференцію фотонів (так званий провал Хонга-Оу-Манделя).

Це сталося саме тоді, коли кристали для генерації світлових частинок досягли розрахункової температури 32,5 градуса Цельсія.

Експеримент довів, що квантові процесори можна зменшити до компактних розмірів, захистити від космічного середовища та використовувати для створення квантових каналів зв'язку між супутниками та Землею.