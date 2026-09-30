Архів на 4 мільярди років: вчені пропонують шукати сліди інопланетян на Місяці

Інопланетян пропонують шукати на Місяці - вчені хочуть знайти там крихітні штучні частинки, що могли мільярди років мандрувати космосом.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv .

Вчені вважають Місяць ідеальним природним архівом для збору міжзоряного матеріалу.

На відміну від Землі, на ньому немає активних геологічних процесів, води та щільної атмосфери. Завдяки цьому поверхня супутника накопичує космічний пил протягом 4 мільярдів років практично у незмінному вигляді.

У чому суть нового методу та як проводитимуть пошук?

Автори дослідження під керівництвом асоційованого науковця Інституту SETI Люїса Піно зазначають, що розвинені позаземні цивілізації могли залишати після себе міцні мікроскопічні уламки від космічного будівництва або дослідницьких місій.

Для перевірки цієї гіпотези науковці пропонують такий алгоритм дій:

Взяти для первинного аналізу близько 1 кубічного метра місячного реголіту (за об'ємом це приблизно як побутовий холодильник);

для первинного аналізу близько 1 кубічного метра місячного реголіту (за об'ємом це приблизно як побутовий холодильник); Використати сучасну оптику, електронну мікроскопію та матеріалознавчий аналіз;

сучасну оптику, електронну мікроскопію та матеріалознавчий аналіз; Залучити алгоритми штучного інтелекту для швидкого сканування і виявлення аномальних частинок, що мають штучне походження.

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Практична цінність місій Artemis та Chang'e

Отримати необхідні зразки ґрунту допоможуть сучасні космічні програми. Зокрема, доставку реголіту на Землю забезпечать пілотована програма NASA Artemis та китайські роботизовані місії серії Chang'e.

Наразі вчені наголошують: прямих доказів існування інопланетних технологій на Місяці поки немає, але сам метод уже готовий до наукового тестування.

Навіть якщо у перших пробах не знайдуть слідів прибульців, це дослідження дасть змогу вдосконалити моделі руху космічного пилу, вивчити вплив міжзоряної речовини на геологію Місяця та випробувати нове обладнання для аналізу ґрунту, якого не існувало у часи місій Apollo.