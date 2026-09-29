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Захист без ракет на висоті 36 000 км: Франція готує космічну програму Yoda

19:12 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Захист без ракет на висоті 36 000 км: Франція готує космічну програму Yoda Франція запускає супутникову програму Yoda (фото: R. Léal/armée de l'Air et de l'Espace)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Французьке космічне командування (CDE) спільно з Національним центром космічних досліджень (CNES) розробляє нову оборонну програму Yoda.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Futura.

Назва проєкту Yoda розшифровується як Yeux en Orbite pour un Démonstrateur Agile - "Очі на орбіті для гнучкого демонстратора".

Мета проєкту - вивести на геостаціонарну орбіту 2 малі супутники-патрульні, які виявлятимуть потенційні загрози, шпигунство та ворожі маневри біля стратегічних об’єктів країни.

Формування власної оборонної стратегії у космосі Франція розпочала після серії недружніх дій із боку інших держав.

Зокрема, у 2018 році було зафіксовано небезпечне зближення російського апарата з франко-італійським урядовим супутником, а наприкінці 2025 року президент Еммануель Макрон офіційно назвав "позаатмосферний простір потенційним полем бою".

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Завдання системи Yoda

У розробці враховують зростання кількості кібератак, глушіння сигналів, супутникового шпигунства, а також створення нової зброї - китайської імпульсної системи TPG1000Cs потужністю 20 гігават або російських апаратів-перехоплювачів.

Програма Yoda має вирішити такі ключові завдання:

  • патрулювання геостаціонарної орбіти на висоті близько 36 000 кілометрів;
  • відстеження, інспектування та фіксація небезпечних підходів чужих об'єктів;
  • відпрацювання маневрів активного захисту;
  • моделювання орбітальних операцій;
  • тестування взаємодії між двома ідентичними супутниками вагою в кілька десятків кілограмів, один із яких виступатиме мішенню для іншого.

Технічні деталі та перспективи

Розробку платформи доручили французькій компанії Hemeria, а проєктом керує CNES. Ціль - зберегти повний технологічний суверенітет Європи.

Запуск обох апаратів запланований до 2030 року.

Окрім цього, вже наприкінці 2027 року Франція залучить комерційний супутник Paladin для інспектування геостаціонарної орбіти.

У майбутньому країна планує доповнити супутникову варту наземними лазерами та потужними системами глушіння, відмовившись від використання ракет-перехоплювачів через ризик утворення космічного сміття.

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