Попереду холодні ночі. Синоптик розповів, як зміниться погода найближчими днями

Головне: Опади не відходять : найближчими днями в Україні утримається нестійка погода з короткочасними дощами (різної інтенсивності) та грозами, спричиненими атмосферними фронтами.

: найближчими днями в Україні утримається нестійка погода з короткочасними дощами (різної інтенсивності) та грозами, спричиненими атмосферними фронтами. Регіональні контрасти : у найближчі три доби температура повітря по території країни прогріватиметься нерівномірно - найпрохолодніше буде на заході, тоді як найвищі значення очікуються на півдні та сході.

: у найближчі три доби температура повітря по території країни прогріватиметься нерівномірно - найпрохолодніше буде на заході, тоді як найвищі значення очікуються на півдні та сході. Нічні та денні години : у період 11-13 липня стовпчики термометрів вночі можуть показувати +9...+17°С, тоді як вдень сягатимуть (у більшості областей) +17...+25°С, на півдні та сході - до +28°С.

: у період 11-13 липня стовпчики термометрів вночі можуть показувати +9...+17°С, тоді як вдень сягатимуть (у більшості областей) +17...+25°С, на півдні та сході - до +28°С. Потепління : впродовж 14-15 липня температура почне поступово зростати - вночі +13...+19°С, вдень +21...+28°С (на Закарпатті та півдні - до +30°С).

: впродовж 14-15 липня температура почне поступово зростати - вночі +13...+19°С, вдень +21...+28°С (на Закарпатті та півдні - до +30°С). Перспективи на потім: виходячи з консультативного прогнозу синоптиків, у період з 16 по 20 липня опадів може стати менше, а температура повітря підвищиться ще трішки - як вночі (+16...+22°С), так і вдень (+24...+30°С).

Чи поменшає найближчим часом дощів

– Загалом над територію України в наступні кілька діб синоптична ситуація змін на краще, так би мовити, не зазнає.

Прогнозуємо нестійку погоду, яку спричинятиме область зниженого атмосферного тиску з півночі та пов'язані з нею атмосферні фронти.

Вони періодично зумовлюватимуть (у більшості областей) короткочасні дощі різної інтенсивності. Від невеликих - до помірних. І будуть у супроводі окремих гроз.

Вночі опади очікуємо більше локально, місцями. Вдень - майже повсюди.

За рахунок посилення конвекції після прогрівання вологої повітряної маси.

Якою буде при цьому температура повітря

– Щодо температурного фону, то в наступні кілька діб він буде таким, нерівномірним. Неоднаковим по всій території України.

На заході в нас фіксуватимуться найнижчі значення. Тоді як на півдні та сході - найвищі.

Таким чином температура вночі буде в межах +9...+17°С.

Денні максимуми в більшості областей сягатимуть +17...+25°С. На півдні та сході країни повітря прогріватиметься до +28°С.

Така синоптична ситуація - на найближчі три доби (11-13 липня, - Ред.).

Чого чекати від погоди в Україні найближчими днями (інфографіка: РБК-Україна)

Чи правда, що на нас насувається потепління

– Надалі ми очікуємо, що 14-15 липня місцями короткочасні дощі з грозами в нас утримаються.

Хоча вночі 15 липня погода буде переважно без опадів.

Значення температури в нічні години будуть в межах +13...+19°С. Вдень +21...+28°С.

На Закарпатті та півдні країни - до +30°С.

Температура повітря поступово підніметься і вночі, і вдень (інфографіка: РБК-Україна)

Чого можна чекати від погоди в Україні пізніше

– Якщо дивитись на консультативний прогноз на 16-20 липня, це - такі, тенденції. То погода в нас може бути переважно без опадів.

Лише 16 липня у західних областях та у південно-західній частині, а 20 липня - на крайньому заході країни ми очікуємо на короткочасні дощі з грозами.

Температура повітря може трішки підвищитись, так би мовити.

У нічні години очікуємо +16...+22°С, а вдень +24...+30°С.