Дощі з грозами чи сонце: синоптик сказала, якої погоди чекати на вихідні й коли потепліє
Погода в Україні впродовж вихідних днів очікується з локальними дощами. Температура повітря буде "стриманою", але на горизонті вже видніється потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Головне:
- Опади: впродовж вихідних днів (11-12 липня) в Україні пройдуть локальні короткочасні дощі, місцями - з грозами.
- Температура: вдень повітря прогріється до +20...+25°С, у південних областях - до +25...+28°С.
- Прояснення: сонця в деяких областях буде більше, ніж в інших - в суботу суха погода переважатиме на південному сході, в неділю - в центрі та на півдні.
- Погода в Києві: у столиці ймовірні короткочасні дощі та навіть грози, стовпчики термометрів підніматимуться до +20...+22°С.
- Потепління: вже з наступного тижня градуси по Україні можуть почати "рости", проте екстремальної спеки поки що не видно.
Особливості погоди впродовж вихідних
Згідно з інформацією спеціаліста, впродовж найближчих вихідних днів "буде багато короткочасних дощів".
Проте будуть вони, за словами Діденко, локальні.
"З правом на сонячні прояснення", - уточнила синоптик.
Тим часом суха погода переважатиме:
- в суботу, 11 липня - на південному сході;
- в неділю, 12 липня - в центрі та на півдні.
Температура повітря, за даними експерта, "ще буде стриманою".
Так, впродовж денних годин стовпчики термометрів можуть підніматись в середньому по Україні до +20...+25°С.
Дещо тепліше може бути у південній частині країни - близько +25...+28°С.
Особливості погоди в Україні 11-12 липня (інфографіка: РБК-Україна)
До якої погоди готуватись у Києві
Діденко повідомила, що по території Києва впродовж вихідних днів (і в суботу, і в неділю) варто розраховувати на короткочасні дощі.
"Можливо з грозами", - додала метеоролог.
При цьому температура повітря у столиці досягатиме максимально +20...+22°С.
Синоптик поділилась також прогностичною діаграмою для Києва на найближчі дні та пояснила, що розібратись у ній насправді легко:
- червона лінія - температура повітря;
- під нею - дати та опади;
- ліворуч - градуси.
Прогностична діаграма для Києва на середину липня 2026 року (інфографіка: facebook.com/tala.didenko)
Коли в Україну повернеться літнє тепло
"Усім, хто мерзне, є радість", - констатувала Діденко.
Вона пояснила, що вже з наступного тижня в Києві та й повсюди в Україні - потеплішає.
"Причому надзвичайна спека - малоймовірна", - додала синоптик.
Насамкінець вона порадила тим, хто вибиратиметься на природу найближчим часом, не забувати про парасольки чи дощовики, "мати сухе на заміну мокрому" та не вдягатися занадто легко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути липень в Україні в цілому.
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