Дощі з грозами чи сонце: синоптик сказала, якої погоди чекати на вихідні й коли потепліє

Погода в Україні впродовж вихідних днів очікується з локальними дощами. Температура повітря буде "стриманою", але на горизонті вже видніється потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне: Опади : впродовж вихідних днів (11-12 липня) в Україні пройдуть локальні короткочасні дощі, місцями - з грозами.

: впродовж вихідних днів (11-12 липня) в Україні пройдуть локальні короткочасні дощі, місцями - з грозами. Температура : вдень повітря прогріється до +20...+25°С, у південних областях - до +25...+28°С.

: вдень повітря прогріється до +20...+25°С, у південних областях - до +25...+28°С. Прояснення : сонця в деяких областях буде більше, ніж в інших - в суботу суха погода переважатиме на південному сході, в неділю - в центрі та на півдні.

: сонця в деяких областях буде більше, ніж в інших - в суботу суха погода переважатиме на південному сході, в неділю - в центрі та на півдні. Погода в Києві : у столиці ймовірні короткочасні дощі та навіть грози, стовпчики термометрів підніматимуться до +20...+22°С.

: у столиці ймовірні короткочасні дощі та навіть грози, стовпчики термометрів підніматимуться до +20...+22°С. Потепління: вже з наступного тижня градуси по Україні можуть почати "рости", проте екстремальної спеки поки що не видно.

Особливості погоди впродовж вихідних

Згідно з інформацією спеціаліста, впродовж найближчих вихідних днів "буде багато короткочасних дощів".

Проте будуть вони, за словами Діденко, локальні.

"З правом на сонячні прояснення", - уточнила синоптик.

Тим часом суха погода переважатиме:

в суботу, 11 липня - на південному сході;

в неділю, 12 липня - в центрі та на півдні.

Температура повітря, за даними експерта, "ще буде стриманою".

Так, впродовж денних годин стовпчики термометрів можуть підніматись в середньому по Україні до +20...+25°С.

Дещо тепліше може бути у південній частині країни - близько +25...+28°С.

Особливості погоди в Україні 11-12 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

Діденко повідомила, що по території Києва впродовж вихідних днів (і в суботу, і в неділю) варто розраховувати на короткочасні дощі.

"Можливо з грозами", - додала метеоролог.

При цьому температура повітря у столиці досягатиме максимально +20...+22°С.

Синоптик поділилась також прогностичною діаграмою для Києва на найближчі дні та пояснила, що розібратись у ній насправді легко:

червона лінія - температура повітря;

під нею - дати та опади;

ліворуч - градуси.

Прогностична діаграма для Києва на середину липня 2026 року (інфографіка: facebook.com/tala.didenko)

Коли в Україну повернеться літнє тепло

"Усім, хто мерзне, є радість", - констатувала Діденко.

Вона пояснила, що вже з наступного тижня в Києві та й повсюди в Україні - потеплішає.

"Причому надзвичайна спека - малоймовірна", - додала синоптик.

Насамкінець вона порадила тим, хто вибиратиметься на природу найближчим часом, не забувати про парасольки чи дощовики, "мати сухе на заміну мокрому" та не вдягатися занадто легко.