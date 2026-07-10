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Впереди холодные ночи. Синоптик рассказал, как изменится погода в ближайшие дни

17:02 10.07.2026 Пт
3 мин
Когда столбики термометров начнут показывать больше градусов и ночью, и днем?
aimg Ирина Костенко
Температура воздуха в Украине постепенно повысится (фото иллюстративное: Getty Images)

В ближайшие дни погода в Украине ожидается неустойчивая, ночи местами еще будут прохладными. Однако позже ситуация может измениться - дождей станет меньше, а температура воздуха вернется к комфортным летним показателям.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Главное:

  • Осадки не отступают: в ближайшие дни в Украине удержится неустойчивая погода с кратковременными дождями (разной интенсивности) и грозами, вызванными атмосферными фронтами.
  • Региональные контрасты: в ближайшие трое суток температура воздуха по территории страны будет прогреваться неравномерно - прохладнее всего будет на западе, тогда как самые высокие значения ожидаются на юге и востоке.
  • Ночные и дневные часы: в период 11-13 июля столбики термометров ночью могут показывать +9...+17°С, тогда как днем будут достигать (в большинстве областей) +17...+25°С, на юге и востоке - до +28°С.
  • Потепление: в течение 14-15 июля температура начнет постепенно расти - ночью +13...+19°С, днем +21...+28°С (на Закарпатье и юге - до +30°С).
  • Перспективы на потом: исходя из консультативного прогноза синоптиков, в период с 16 по 20 июля осадков может стать меньше, а температура воздуха повысится еще немного - как ночью (+16...+22°С), так и днем (+24...+30°С).

Станет ли в ближайшее время меньше дождей

– В целом над территорией Украины в следующие несколько суток синоптическая ситуация изменений к лучшему, так сказать, не претерпит.

Прогнозируем неустойчивую погоду, которую будет вызывать область пониженного атмосферного давления с севера и связанные с ней атмосферные фронты.

Они периодически будут обусловливать (в большинстве областей) кратковременные дожди разной интенсивности. От небольших - до умеренных. И будут в сопровождении отдельных гроз.

Ночью осадки ожидаем больше локально, местами. Днем - почти повсюду.

За счет усиления конвекции после прогревания влажной воздушной массы.

Читайте также: Дожди с грозами или солнце: синоптик сказала, какой погоды ждать на выходные и когда потеплеет

Какой будет при этом температура воздуха

– Что касается температурного фона, то в следующие несколько суток он будет таким, неравномерным. Неодинаковым по всей территории Украины.

На западе у нас будут фиксироваться самые низкие значения. В то время как на юге и востоке - самые высокие.

Таким образом, температура ночью будет в пределах +9...+17°С.

Дневные максимумы в большинстве областей будут достигать +17...+25°С. На юге и востоке страны воздух будет прогреваться до +28°С.

Такая синоптическая ситуация - на ближайшие трое суток (11-13 июля, - Ред.).

Чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни (инфографика: РБК-Украина)

Правда ли, что на нас надвигается потепление

– В дальнейшем мы ожидаем, что 14-15 июля местами кратковременные дожди с грозами у нас удержатся.

Хотя ночью 15 июля погода будет преимущественно без осадков.

Значения температуры в ночные часы будут в пределах +13...+19°С. Днем +21...+28°С.

На Закарпатье и юге страны - до +30°С.

Температура воздуха постепенно поднимется и ночью, и днем (инфографика: РБК-Украина)

Чего можно ожидать от погоды в Украине позже

– Если смотреть на консультативный прогноз на 16-20 июля, это - такие, тенденции. То погода у нас может быть преимущественно без осадков.

Лишь 16 июля в западных областях и в юго-западной части, а 20 июля - на крайнем западе страны мы ожидаем кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха может немного повыситься, так сказать.

В ночные часы ожидаем +16...+22°С, а днем +24...+30°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле работают ежедневно синоптики УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Читайте также, каким может быть июль в Украине в целом.

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