Впереди холодные ночи. Синоптик рассказал, как изменится погода в ближайшие дни

В ближайшие дни погода в Украине ожидается неустойчивая, ночи местами еще будут прохладными. Однако позже ситуация может измениться - дождей станет меньше, а температура воздуха вернется к комфортным летним показателям.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Главное:
– В целом над территорией Украины в следующие несколько суток синоптическая ситуация изменений к лучшему, так сказать, не претерпит.
Прогнозируем неустойчивую погоду, которую будет вызывать область пониженного атмосферного давления с севера и связанные с ней атмосферные фронты.
Они периодически будут обусловливать (в большинстве областей) кратковременные дожди разной интенсивности. От небольших - до умеренных. И будут в сопровождении отдельных гроз.
Ночью осадки ожидаем больше локально, местами. Днем - почти повсюду.
За счет усиления конвекции после прогревания влажной воздушной массы.
– Что касается температурного фона, то в следующие несколько суток он будет таким, неравномерным. Неодинаковым по всей территории Украины.
На западе у нас будут фиксироваться самые низкие значения. В то время как на юге и востоке - самые высокие.
Таким образом, температура ночью будет в пределах +9...+17°С.
Дневные максимумы в большинстве областей будут достигать +17...+25°С. На юге и востоке страны воздух будет прогреваться до +28°С.
Такая синоптическая ситуация - на ближайшие трое суток (11-13 июля, - Ред.).
– В дальнейшем мы ожидаем, что 14-15 июля местами кратковременные дожди с грозами у нас удержатся.
Хотя ночью 15 июля погода будет преимущественно без осадков.
Значения температуры в ночные часы будут в пределах +13...+19°С. Днем +21...+28°С.
На Закарпатье и юге страны - до +30°С.
– Если смотреть на консультативный прогноз на 16-20 июля, это - такие, тенденции. То погода у нас может быть преимущественно без осадков.
Лишь 16 июля в западных областях и в юго-западной части, а 20 июля - на крайнем западе страны мы ожидаем кратковременные дожди с грозами.
Температура воздуха может немного повыситься, так сказать.
В ночные часы ожидаем +16...+22°С, а днем +24...+30°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле работают ежедневно синоптики УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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