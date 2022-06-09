Японская компания по производству станков объявила о закрытии бизнеса в РФ

Японская корпорация DMG Mori Seiki по производству точного машинного оборудования объявила о закрытии своего бизнеса на территории России. В частности, компания закрывает свое российское представительство и завод в Ульяновске.

Об этом заявил президент DMG Mori Seiki Масахико Мори, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Asahi Shimbun .

По словам Мори, продажи в России составляли около 2% от общего объема, потому ожидается, что последствия выхода с российского рынка будут незначительными.

Отметим, что на заводе в Ульяновске в результате закрытия бизнеса уволили около 200 работников. Также было уволено около 70 работников торгово-сервисной базы в Москве.