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Японская компания по производству станков объявила о закрытии бизнеса в РФ

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Четверг 09 июня 2022 13:21
Японская компания по производству станков объявила о закрытии бизнеса в РФ Фото: Японская компания по производству станков объявила о закрытии бизнеса в РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Японская корпорация DMG Mori Seiki по производству точного машинного оборудования объявила о закрытии своего бизнеса на территории России. В частности, компания закрывает свое российское представительство и завод в Ульяновске.

Об этом заявил президент DMG Mori Seiki Масахико Мори, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Asahi Shimbun.

По словам Мори, продажи в России составляли около 2% от общего объема, потому ожидается, что последствия выхода с российского рынка будут незначительными.

Отметим, что на заводе в Ульяновске в результате закрытия бизнеса уволили около 200 работников. Также было уволено около 70 работников торгово-сервисной базы в Москве.

Ранее сообщалось, что Япония будет платить компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины.

Кроме того, Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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