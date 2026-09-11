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"Зробив би так само": Трамп заявив, що не шкодує про війну з Іраном

05:20 11.09.2026 Пт
2 хв
Що сказав Трамп про війну з Іраном?
aimg Едуард Ткач
"Зробив би так само": Трамп заявив, що не шкодує про війну з Іраном Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що не шкодує про початок війни проти Ірану, незважаючи на можливий вплив конфлікту на проміжні вибори у США у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

"Я не вірю в слово "жаль". Завжди можна трохи поміркувати над собою. Якби мені довелося все повторити, я зробив би так само", - сказав Трамп.

Також він відкинув припущення про те, що деякі з його прихильників були засмучені та деморалізовані війною.

"Я не думаю, що вони деморалізовані. Я думаю, вони дуже пишаються тим, що я не дозволяю Ірану мати ядерну зброю", - каже президент США.

Крім того, Трамп знову підтвердив свою думку про те, що війна може закінчитися відразу після проміжних виборів до Конгресу США.

"Все закінчиться одразу після виборів", - стверджує глава Білого дому.

Зазначимо, що аналогічні заяви Трамп зробив і в середу, стверджуючи, що Іран намагається вплинути на вибори, які визначать, чи Республіканська партія збереже контроль над Конгресом.

Війна США та Ірану

Нагадаємо, на добу раніше WSJ написало, що чиновники Білого дому обговорили з Трампом, що війна з Іраном може тривати аж до кінця його президентського терміну. Вони пояснили, що Тегеран може й надалі чинити опір незважаючи на тиск Вашингтона.

Також ми писали, що за даними NYT, навесні та влітку віце-президент США Джей Ді Венс проводив телефонну розмову з американськими командирами, щоб дізнатися реальну оцінку щодо війни з Іраном. Ті, у свою чергу, відповіли, запаси критично важливих боєприпасів виявилися найнижчими за всю історію.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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