"Зробив би так само": Трамп заявив, що не шкодує про війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що не шкодує про початок війни проти Ірану, незважаючи на можливий вплив конфлікту на проміжні вибори у США у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News .

"Я не вірю в слово "жаль". Завжди можна трохи поміркувати над собою. Якби мені довелося все повторити, я зробив би так само", - сказав Трамп.

Також він відкинув припущення про те, що деякі з його прихильників були засмучені та деморалізовані війною.

"Я не думаю, що вони деморалізовані. Я думаю, вони дуже пишаються тим, що я не дозволяю Ірану мати ядерну зброю", - каже президент США.

Крім того, Трамп знову підтвердив свою думку про те, що війна може закінчитися відразу після проміжних виборів до Конгресу США.

"Все закінчиться одразу після виборів", - стверджує глава Білого дому.

Зазначимо, що аналогічні заяви Трамп зробив і в середу, стверджуючи, що Іран намагається вплинути на вибори, які визначать, чи Республіканська партія збереже контроль над Конгресом.