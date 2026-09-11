"Зробив би так само": Трамп заявив, що не шкодує про війну з Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив, що не шкодує про початок війни проти Ірану, незважаючи на можливий вплив конфлікту на проміжні вибори у США у листопаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.
"Я не вірю в слово "жаль". Завжди можна трохи поміркувати над собою. Якби мені довелося все повторити, я зробив би так само", - сказав Трамп.
Також він відкинув припущення про те, що деякі з його прихильників були засмучені та деморалізовані війною.
"Я не думаю, що вони деморалізовані. Я думаю, вони дуже пишаються тим, що я не дозволяю Ірану мати ядерну зброю", - каже президент США.
Крім того, Трамп знову підтвердив свою думку про те, що війна може закінчитися відразу після проміжних виборів до Конгресу США.
"Все закінчиться одразу після виборів", - стверджує глава Білого дому.
Зазначимо, що аналогічні заяви Трамп зробив і в середу, стверджуючи, що Іран намагається вплинути на вибори, які визначать, чи Республіканська партія збереже контроль над Конгресом.
Війна США та Ірану
Нагадаємо, на добу раніше WSJ написало, що чиновники Білого дому обговорили з Трампом, що війна з Іраном може тривати аж до кінця його президентського терміну. Вони пояснили, що Тегеран може й надалі чинити опір незважаючи на тиск Вашингтона.
Також ми писали, що за даними NYT, навесні та влітку віце-президент США Джей Ді Венс проводив телефонну розмову з американськими командирами, щоб дізнатися реальну оцінку щодо війни з Іраном. Ті, у свою чергу, відповіли, запаси критично важливих боєприпасів виявилися найнижчими за всю історію.