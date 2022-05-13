Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию

Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Запрет одобрен правительством страны и вступит в силу 20 мая. Запрещено будет продавать России:

Напомним, санкции вводятся в ответ на войну против Украины, начатую 24 февраля. В рамках санкций Япония заморозила активы 140 россиян. Под ограничения в общей сложности попали более 200 российских компаний и организаций.

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