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Япония будет платить компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины

Новина українською →
Токио, Суббота 28 мая 2022 03:34
Япония будет платить компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины Правительство Японии будет премировать компании суммой до 140 тысяч гривен, которые берут на работу переселенцев из Украины.
Автор: Константин Широкун

Министерство труда Японии заявило, что компании, нанимающие украинских переселенцев, будут иметь право на получение грантов в размере до 600 тысяч иен (140 тысяч гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Украинские эвакуированные в возрасте до 65 лет будут включены в систему поощрительных грантов, охватывающую трудоустройство пожилых людей, людей с инвалидностью и матерей-одиночек.

Гранты, действительные в течение года, составят 600 000 иен (140 тысяч гривен) для малого и среднего бизнеса, а также 500 000 иен (116 тысяч гривен) для крупных компаний. С начала российского вторжения в Японию прибыло 1055 переселенцев из Украины.

Ранее мы сообщали, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

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Япония Переселенцы с Донбасса Беженцы
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