Япония будет платить компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины

Министерство труда Японии заявило, что компании, нанимающие украинских переселенцев, будут иметь право на получение грантов в размере до 600 тысяч иен (140 тысяч гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Украинские эвакуированные в возрасте до 65 лет будут включены в систему поощрительных грантов, охватывающую трудоустройство пожилых людей, людей с инвалидностью и матерей-одиночек.

Гранты, действительные в течение года, составят 600 000 иен (140 тысяч гривен) для малого и среднего бизнеса, а также 500 000 иен (116 тысяч гривен) для крупных компаний. С начала российского вторжения в Японию прибыло 1055 переселенцев из Украины.