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Японська компанія з виробництва верстатів оголосила про закриття бізнесу в РФ

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Четвер 09 червня 2022 13:21
Японська компанія з виробництва верстатів оголосила про закриття бізнесу в РФ Фото: японська компанія з виробництва верстатів оголосила про закриття бізнесу в РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Японська корпорація DMG Mori Seiki з виробництва точного машинного обладнання оголосила про закриття свого бізнесу на території Росії. Зокрема, компанія закриває своє російське представництво і завод в Ульяновську.

Про це заявив президент DMG Mori Seiki Масахіко морі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Asahi Shimbun.

За словами морі, продажі в Росії становили близько 2% від загального обсягу, тому очікується, що наслідки виходу з російського ринку будуть незначними.

Відзначимо, що на заводі в Ульяновську в результаті закриття бізнесу звільнили близько 200 працівників. Також було звільнено близько 70 працівників торгово-сервісної бази в Москві.

Раніше повідомлялося, що Японія платитиме компаніям за працевлаштування переселенців з України.

Крім того, Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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