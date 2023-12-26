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Японська Mitsui відкликала своїх співробітників із проекту "Арктик СПГ-2", - Sankei

Вівторок 26 грудня 2023 20:39
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Японська Mitsui відкликала своїх співробітників із проекту "Арктик СПГ-2", - Sankei Архівне фото: Японська Mitsui відкликала своїх співробітників із проекту "Арктик СПГ-2" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Японська компанія Mitsui & Co відкликала всіх співробітників із проєкту "Арктик СПГ-2" з розробки скрапленого природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sankei.

Зазначається, що компанія хоче захистити своїх співробітників від санкцій США, але водночас звільнення персоналу не означає виходу компанії з бізнесу.

"Арктик СПГ 2", розташований на Гиданському півострові на північ від Полярного кола, є ключовим елементом у прагненні Росії збільшити свою глобальну частку на світовому ринку скрапленого природного газу з нинішніх 8% до 20% до 2030 року.

Це також частина "безмежного" партнерства Росії та Китаю, яке розвинулося в той час, коли Москва перенаправляла свої величезні енергетичні ресурси з Європи в Азію на тлі західних санкцій проти Кремля.

Mitsui - співвласник "Арктик СПГ-2" через компанію Japan Arctic LNG (її частка - 10%). 60% належить російському "Новатеку", 20% - китайським компаніям CNPC і CNOOC, а 10% - французькій корпорації TotalEnergies.

Санкції США проти "Арктик СПГ-2"

2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.

Нещодавно Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.

Також Reuters писало, що китайські державні нафтові компанії CNPC і CNOOC звернулися до уряду США з проханням про звільнення від санкцій щодо російського проєкту "Арктик СПГ-2".

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