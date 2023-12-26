Японская Mitsui отозвала своих сотрудников из проекта "Арктик СПГ-2", - Sankei

Японская компания Mitsui & Co отозвала всех сотрудников из проекта "Арктик СПГ-2" по разработке сжиженного природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sankei .

Отмечается, что компания хочет защитить своих сотрудников от санкций США, но при этом увольнение персонала не означает выхода компании из бизнеса.

"Арктик СПГ 2", расположенный на Гыданском полуострове к северу от Полярного круга, является ключевым элементом в стремлении России увеличить свою глобальную долю на мировом рынке сжиженного природного газа с нынешних 8% до 20% к 2030 году.

Это также часть "безграничного" партнерства России и Китая, которое развилось в то время, когда Москва перенаправляла свои огромные энергетические ресурсы из Европы в Азию на фоне западных санкций против Кремля.

Mitsui - совладелец "Арктик СПГ-2" через компанию Japan Arctic LNG (ее доля - 10%). 60% принадлежит российскому "Новатэку", 20% - китайским компаниям CNPC и CNOOC, а 10% - французской корпорации TotalEnergies.

Санкции США против "Арктика СПГ-2"

2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит целью "задушить" этот проект РФ.

Недавно Bloomberg писало, что начало поставок газа из новейшего российского "Арктика СПГ-2" будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США.

Также Reuters писало, что китайские государственные нефтяные компании CNPC и CNOOC обратились к правительству США с просьбой об освобождении от санкций в отношении российского проекта "Арктик СПГ-2".