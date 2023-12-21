Санкції США зупинили постачання газу з російського проекту "Арктик СПГ-2", - Bloomberg

Початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Російське ПАТ "Новатек", яке очолює проєкт "Арктик СПГ-2", надіслало повідомлення про форс-мажорні обставини деяким покупцям об'єкта", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що санкції, введені США щодо проєкту в листопаді, наразі унеможливлюють поставки.

Перспективи проекту "Арктик СПГ-2" туманні

Форс-мажорні обставини - це юридична стаття, яка дає змогу компаніям призупиняти поставки через фактори, які перебувають поза їхнім контролем. Такий розвиток подій збільшує ризики поставок на інші ринки, оскільки останніми днями судна змінили маршрут з Червоного моря через напади на них там.

Bloomberg пише, що хоча перспективи "Арктик СПГ-2" вже були затьмарені через заходи США, цей крок є серйозними проблемами для проєкту і може обмежити додаткові поставки СПГ на світовий ринок цієї зими.

"Новатек" планував почати виробництво на першій із трьох ліній до кінця року з метою отримати перші вантажі із заводу на початку 2024 року.

Цей проект дуже важливий для РФ

"Арктик СПГ 2" має вирішальне значення для прагнення Росії збільшити виробництво СПГ більш ніж утричі до кінця десятиліття.

"Якщо проєкт буде істотно відкладено або наступного року не буде відвантажено вантажі, це серйозно обмежить зростання світових поставок СПГ - приблизно до 2,5% проти 3,5%, які ми прогнозували", - сказав аналітик Bloomberg Intelligence Телон Кастер.

Аналітик Energy Aspects Ltd Джейк Хорслен заявив, що експорт за проектом залежатиме від здатності "Новатека" постачати обсяги "Арктик СПГ-2" за наявними строковими контрактами або за спотовими угодами "з обмеженим колом потенційних покупців, готових ігнорувати санкції США.

Санкції США проти "Арктик СПГ-2"

2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.