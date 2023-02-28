Японія знову посилила санкції проти РФ

Японський уряд 28 лютого запровадив нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили 73 організації, один банк держави-агресора та 48 фізичних осіб, серед яких 39 росіян і 8 колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії .

"Активи зазначених організацій в разі їх виявлення будуть заморожені", - додали у міністерстві.

Обмеження стосуються і ПВК "Вагнер", "Росбанку", низки інститутів та дослідницьких центрів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом, зокрема фізичний інститут ім. П.М. Лебедєва та інших організацій.

Під санкції також потрапили начальник управління президента Росії із забезпечення діяльності держради Олександр Харичев, його заступника Борис Рапопорт і Турпал-алі Ібрагімов, якого називають родичем голови Чечні Рамзана Кадирова.

Зокрема у списку опинилися заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін, глава концерну "Калашников" Алан Лушніков та співробітники генерального штабу російських збройних сил.

Нагадаємо, 25 лютого Європейський Союз ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії. Втім, Польща не задоволена новими обмеженнями та назвала їх "надто м'якими".

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