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Японія знову посилила санкції проти РФ

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Вівторок 28 лютого 2023 07:35
Японія знову посилила санкції проти РФ Фото: Японія запровадила нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Японський уряд 28 лютого запровадив нові санкції проти РФ. Під обмеження потрапили 73 організації, один банк держави-агресора та 48 фізичних осіб, серед яких 39 росіян і 8 колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.

Зокрема у списку опинилися заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін, глава концерну "Калашников" Алан Лушніков та співробітники генерального штабу російських збройних сил.

Під санкції також потрапили начальник управління президента Росії із забезпечення діяльності держради Олександр Харичев, його заступника Борис Рапопорт і Турпал-алі Ібрагімов, якого називають родичем голови Чечні Рамзана Кадирова.

Обмеження стосуються і ПВК "Вагнер", "Росбанку", низки інститутів та дослідницьких центрів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом, зокрема фізичний інститут ім. П.М. Лебедєва та інших організацій.

"Активи зазначених організацій в разі їх виявлення будуть заморожені", - додали у міністерстві.

Окрім цього, уряд Японії запроваджує й експортні обмеження щодо 21 російської організації.

Нагадаємо, 25 лютого Європейський Союз ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії. Втім, Польща не задоволена новими обмеженнями та назвала їх "надто м'якими".

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