"Занадто м'який". Прем'єр Польщі пояснив невдоволення десятим пакетом санкцій проти РФ

Польща не задоволена десятим пакетом санкції Європейського Союзу проти Росії, адже він занадто м'який. Країна пропонує додати до нього декілька пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час прес-конференції в Києві.

"Якщо йдеться про 10-й пакет санкцій, то ми ним не задоволені, бо він занадто м'який. Ми пропонуємо, щоб там знайшлося місце також для різних осіб та російських продуктів. Ми клопочемося, зокрема, щоб там був каучук та різного роду продукти (заборона на імпорт - ред.) , бо, цим Росія посилює свою воєнну машину", - сказав він.

За словами Моравецького, Польща тисне на західних союзників, щоб цей пакет був якомога сильніше розбудований.

"Сьогодні я скерую своє клопотання до Урсули фон дер Ляйєн, щоб в цьому пакеті знайшлося принаймні кілька винятково шкідливих пропагандистів, бо ми знаємо, якою шкідливою може бути російська пропаганда", - сказав він.

Прем'єр додав, що Польща готова в будь-який момент затвердити цей пакет, але хоче, щоб він був якомога ширшим.

Зазначимо, що Євросоюз не зміг узгодити нові санкції проти Росії через те, що Польща вимагає їх посилення.

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна може почекати на наступний пакет санкцій. Головне, щоб він якомога сильніше послабив РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.