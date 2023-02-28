Япония снова усилила санкции против РФ

Японское правительство 28 февраля ввело новые санкции против РФ. Под ограничения попали 73 организации, один банк государства-агрессора и 48 физических лиц, среди которых 39 россиян и 8 коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии .

В частности, в списке оказались заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, глава концерна "Калашников" Алан Лушников и сотрудники генерального штаба российских вооруженных сил.

Под санкции также попали начальник управления президента России по обеспечению деятельности госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт и Турпал-али Ибрагимов, которого называют родственником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ограничения касаются и ЧВК "Вагнер", "Росбанка", ряда институтов и исследовательских центров, связанных с военно-промышленным комплексом, в частности физический институт им. П.М. Лебедева и других организаций.

"Активы указанных организаций в случае их обнаружения будут заморожены", - добавили в министерстве.

Кроме того, правительство Японии вводит и экспортные ораничения в отношении 21 российской организации.