ЄС ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії

У суботу, 25 лютого, Європейський Союз ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний документ ЄС.

Як повідомляється, обмеження введено проти 87 фізичних та 34 юридичних осіб.

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, Європейський Союз затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 121 фізична та юридична особа, торгівля та пропагандистські росЗМІ.

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