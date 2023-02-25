ЄС ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії
Фото: ЄС ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
У суботу, 25 лютого, Європейський Союз ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний документ ЄС.
Як повідомляється, обмеження введено проти 87 фізичних та 34 юридичних осіб.
Зокрема, до списку увійшли:
- Альфа-банк, Росбанк та банк "Тінькофф";
- ТОВ "Комерційні автомобілі - група ГАЗ";
- ряд підприємств "Росатому";
- медіагрупа "Патріот";
- Національна перестрахувальна компанія;
- голова Росспівробітництва Євген Примаков;
- уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова;
- заступник голови уряду Московської області В'ячеслав Духін за депортацію українських дітей у Росію;
- хірург Леонід Рошаль;
- голова Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини (РПЛ) Валерій Фадєєв;
- підприємство "Росатомфлот", що управляє атомним криголамним флотом РФ;
- Міноборони РФ;
- Служба зовнішньої розвідки РФ;
- заступник гендиректора "Першого каналу" Кирило Клейменов;
- заступник гендиректора "Національної Медіа Групи" Олександр Акопов;
- воєначальник Олексій Авдєєв;
- воєначальник Михайло Теплинський;
- воєначальник Сергій Каракаєв;
- медіагрупа "Росія сьогодні" та виконавчий директор Кирило Вишинський;
- головний редактор "Росія 24" Євген Бекасов;
- головний редактор "Літературної газети" Максим Замшев;
- головний редактор агентства Regnum Марина Ахмедова;
- інформаційне агентство Sputnik;
- колишній глава "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв.
Санкції також торкнулися чотирьох громадян Ірану, зокрема керуючого директора Qods Aviation Industry.
Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, Європейський Союз затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 121 фізична та юридична особа, торгівля та пропагандистські росЗМІ.
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