Японія затвердила рекордний бюджет на оборону на 2026 рік

Кабінет міністрів Японії схвалив проєкт бюджету на наступний фінансовий рік у розмірі 785 млрд доларів (122,31 трильйона єн), з яких понад 9 трильйонів єн (58 млрд доларів) піде на оборону.

Це на 9,4% перевищує видатки 2025 року і продовжує чотирирічну програму подвоєння видатків на озброєння до 2% ВВП, що прискорює досягнення цільового показника на два роки.

Посилення ракетного потенціалу та безпілотних систем

У рамках нового бюджету Японія планує виділити 970 млрд єн (6,2 млрд доларів) на розвиток ракетного потенціалу і 100 млрд єн (640 млн доларів) на створення системи масових безпілотників SHIELD для спостереження та оборони узбережжя.

Плани включають повітряні, морські та підводні дрони, які будуть розгорнуті до 2028 року.

Міжнародне співробітництво та інновації

Для модернізації збройних сил країна закладає понад 160 млрд єн (1 млрд доларів) на спільну розробку нового винищувача з Великою Британією та Італією з планом розгортання до 2035 року, а також на дослідження безпілотників зі штучним інтелектом.

Японія також виділяє майже 10 млрд ієн (64 млн доларів) на підтримку промислової бази та експорт зброї.

Причини збільшення бюджету

Збільшення видатків зумовлене посиленням напруженості у відносинах із Китаєм, можливими загрозами для Тайваню, старінням населення і нестачею військового персоналу.

Акцент зроблено на безпілотні системи та імпортні постачання з Туреччини та Ізраїлю для більш швидкого розгортання.