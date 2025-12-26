Япония утвердила рекордный бюджет на оборону на 2026 год

Япония утвердила рекордный бюджет на 2026 год, выделив огромную сумму на оборону в условиях роста напряженности в регионе и угрозы со стороны Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Associated Press.
Кабинет министров Японии одобрил проект бюджета на следующий финансовый год в размере 785 млрд долларов (122,31 триллиона иен), из которых более 9 триллионов иен (58 млрд долларов) пойдет на оборону.
Это на 9,4% превышает расходы 2025 года и продолжает четырехлетнюю программу удвоения расходов на вооружение до 2% ВВП, что ускоряет достижение целевого показателя на два года.
В рамках нового бюджета Япония планирует выделить 970 млрд иен (6,2 млрд долларов) на развитие ракетного потенциала и 100 млрд иен (640 млн долларов) на создание системы массовых беспилотников SHIELD для наблюдения и обороны побережья.
Планы включают воздушные, морские и подводные дроны, которые будут развернуты к 2028 году.
Для модернизации вооруженных сил страна закладывает более 160 млрд иен (1 млрд долларов) на совместную разработку нового истребителя с Великобританией и Италией с планом развертывания к 2035 году, а также на исследования беспилотников с искусственным интеллектом.
Япония также выделяет почти 10 млрд иен (64 млн долларов) на поддержку промышленной базы и экспорт оружия.
Увеличение расходов обусловлено усилением напряженности в отношениях с Китаем, возможными угрозами для Тайваня, старением населения и нехваткой военного персонала.
Акцент сделан на беспилотные системы и импортные поставки из Турции и Израиля для более быстрого развертывания.
Напоминаем, что японские силы обороны подняли истребители для перехвата и наблюдения за российскими и китайскими военными самолетами, которые провели совместное патрулирование в регионе: два стратегических бомбардировщика РФ Ту-95, способные нести ядерное оружие, вылетели с побережья Японского моря и направились к Восточно-Китайскому морю, где присоединились к двум китайским H-6 для выполнения длительного совместного полета над акваторией Тихого океана.
Отметим, что Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что в случае нападения Китая на Тайвань Россия параллельно будет оказывать давление на Европу, что подтверждает опасения Японии о возможных угрозах со стороны двух держав.