Японія затвердила рекордний бюджет на оборону на 2026 рік

Японія, П'ятниця 26 грудня 2025 08:15
Японія затвердила рекордний бюджет на оборону на 2026 рік Фото: японські військові (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Японія затвердила рекордний бюджет на 2026 рік, виділивши величезну суму на оборону в умовах зростання напруженості в регіоні та загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Associated Press.

Кабінет міністрів Японії схвалив проєкт бюджету на наступний фінансовий рік у розмірі 785 млрд доларів (122,31 трильйона єн), з яких понад 9 трильйонів єн (58 млрд доларів) піде на оборону.

Це на 9,4% перевищує видатки 2025 року і продовжує чотирирічну програму подвоєння видатків на озброєння до 2% ВВП, що прискорює досягнення цільового показника на два роки.

Посилення ракетного потенціалу та безпілотних систем

У рамках нового бюджету Японія планує виділити 970 млрд єн (6,2 млрд доларів) на розвиток ракетного потенціалу і 100 млрд єн (640 млн доларів) на створення системи масових безпілотників SHIELD для спостереження та оборони узбережжя.

Плани включають повітряні, морські та підводні дрони, які будуть розгорнуті до 2028 року.

Міжнародне співробітництво та інновації

Для модернізації збройних сил країна закладає понад 160 млрд єн (1 млрд доларів) на спільну розробку нового винищувача з Великою Британією та Італією з планом розгортання до 2035 року, а також на дослідження безпілотників зі штучним інтелектом.

Японія також виділяє майже 10 млрд ієн (64 млн доларів) на підтримку промислової бази та експорт зброї.

Причини збільшення бюджету

Збільшення видатків зумовлене посиленням напруженості у відносинах із Китаєм, можливими загрозами для Тайваню, старінням населення і нестачею військового персоналу.

Акцент зроблено на безпілотні системи та імпортні постачання з Туреччини та Ізраїлю для більш швидкого розгортання.

Нагадуємо, що японські сили оборони підняли винищувачі для перехоплення і спостереження за російськими та китайськими військовими літаками, які провели спільне патрулювання в регіоні: два стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95, здатні нести ядерну зброю, вилетіли з узбережжя Японського моря і попрямували до Східно-Китайського моря, де приєдналися до двох китайських H-6 для виконання тривалого спільного польоту над акваторією Тихого океану.

Зазначимо, що Генсек НАТО Марк Рютте попередив, що в разі нападу Китаю на Тайвань Росія паралельно чинитиме тиск на Європу, що підтверджує побоювання Японії щодо можливих загроз з боку двох держав.

