Япония утвердила рекордный бюджет на оборону на 2026 год

Япония утвердила рекордный бюджет на 2026 год, выделив огромную сумму на оборону в условиях роста напряженности в регионе и угрозы со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Associated Press .

Кабинет министров Японии одобрил проект бюджета на следующий финансовый год в размере 785 млрд долларов (122,31 триллиона иен), из которых более 9 триллионов иен (58 млрд долларов) пойдет на оборону.

Это на 9,4% превышает расходы 2025 года и продолжает четырехлетнюю программу удвоения расходов на вооружение до 2% ВВП, что ускоряет достижение целевого показателя на два года.

Усиление ракетного потенциала и беспилотных систем

В рамках нового бюджета Япония планирует выделить 970 млрд иен (6,2 млрд долларов) на развитие ракетного потенциала и 100 млрд иен (640 млн долларов) на создание системы массовых беспилотников SHIELD для наблюдения и обороны побережья.

Планы включают воздушные, морские и подводные дроны, которые будут развернуты к 2028 году.

Международное сотрудничество и инновации

Для модернизации вооруженных сил страна закладывает более 160 млрд иен (1 млрд долларов) на совместную разработку нового истребителя с Великобританией и Италией с планом развертывания к 2035 году, а также на исследования беспилотников с искусственным интеллектом.

Япония также выделяет почти 10 млрд иен (64 млн долларов) на поддержку промышленной базы и экспорт оружия.

Причины увеличения бюджета

Увеличение расходов обусловлено усилением напряженности в отношениях с Китаем, возможными угрозами для Тайваня, старением населения и нехваткой военного персонала.

Акцент сделан на беспилотные системы и импортные поставки из Турции и Израиля для более быстрого развертывания.